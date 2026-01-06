Calcio, Pietra Ligure. E' il giorno della finale di Coppa, Filadelli: "Vogliamo festeggiare, ma non sarà la partita di oggi a far mutare le nostre convinzioni"

Ancora poche ore e Pietra Ligure e Fezzanese scenderanno in campo per la finale di Coppa Italia di Eccellenza.

Una sfida attesa con la giusta dose di adrenalina dalle parti del Devincenzi, senza lasciarsi condizionare dal match perso dodici mesi fa contro la Genova Calcio.

Anzi, quanto avvenuto al Chittolina, a inizio 2025, è stato utile sotto molti aspetti, come conferma il direttore generale Luca Filadelli.



Direttore, com'è stata la marcia di avvicinamento alla finalissima?

"Per noi sono state due settimane eccezionali, la vittoria con il Bogliasco prima della sosta ci ha aiutato davvero tanto. Tutto si è svolto con grande serenità: la squadra si è allenata bene per dieci giorni, mantenendo un buon livello di condizione".



La finale persa con la Genova Calcio ha insegnato qualcosa?

"Non ci sono stati particolari strascichi emotivi, però devo dire che quella partita un insegnamento ce l'ha lasciato sulla gestione della sosta natalizia. Dentro il Pietra Ligure ogni componente ha capito come arrivare a una finale di questo genere con il dovuto livello di attenzione. Se, invece, ti permetti qualche giornata in più di stop è inevitabile che il tuo approccio perda di intensità: ecco dove nasce il rimpianto per l'anno scorso".



Le previsioni segnalano freddo intenso, ma in un contesto soleggiato.

"Dodici mesi fa la pioggia e il vento hanno condizionato sia noi che la Genova Calcio. Una partita bisogna saperla affrontare in qualsiasi situazione meteorologica. Poi è chiaro che anche il clima possa aiutare una sfida ad essere all'altezza del proprio contesto".



Vincere questa coppa può innalzare definitivamente lo standard del Pietra Ligure?

"A livello esterno forse sì, ma negli uffici del Devincenzi conosciamo bene il nostro valore, la professionalità con cui ogni componente lavora ogni giorno e il percorso che abbiamo compiuto per aumentare ulteriormente il nostro livello di credibilità. Non saranno novanta minuti a intaccare le nostre convinzioni, seppur arrivare in finale sia sempre stato un nostro obiettivo fin dalla scorsa estate. Poi è chiaro che sarebbe bello vincere e festeggiare una serata tutti insieme. Stiamo per affrontare una squadra forte, in un match aperto a qualsiasi esito".



