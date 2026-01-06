 / Calcio

Calcio | 06 gennaio 2026, 18:47

Calcio. Pietra Ligure, ci sono le parate di un super Duberti sulla vittoria di Coppa: "Abbiamo un cuore enorme, vincere così è fantastico" (VIDEO)

"Considero tutti i compagni come veri fratelli, Pietra si merita questo trionfo"

Non solo la parata decisiva sull'ottavo rigore calciato da Stradini, ma anche una serie di interventi risolutivi durante l'arco dei tempi regolamentari: Mattia Duberti è stato uno dei grandi protagonisti nel trionfo del Pietra, che "vendica" la sconfitta dello scorso anno contro la Genova Calcio conquistando, con le unghie e con i denti, la tanto ambita Coppa Italia di Eccellenza.

Al settimo cielo l'estremo difensore biancoceleste, che ha parole al miele per tutto il gruppo, oltre a una dedica speciale per gli ex compagni che lo scorso anno hanno visto sfumare il trofeo sul più bello.

Lorenzo Tortarolo

