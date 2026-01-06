Calcio. Pietra Ligure, ci sono le parate di un super Duberti sulla vittoria di Coppa: "Abbiamo un cuore enorme, vincere così è fantastico" (VIDEO)

Non solo la parata decisiva sull'ottavo rigore calciato da Stradini, ma anche una serie di interventi risolutivi durante l'arco dei tempi regolamentari: Mattia Duberti è stato uno dei grandi protagonisti nel trionfo del Pietra, che "vendica" la sconfitta dello scorso anno contro la Genova Calcio conquistando, con le unghie e con i denti, la tanto ambita Coppa Italia di Eccellenza.
Al settimo cielo l'estremo difensore biancoceleste, che ha parole al miele per tutto il gruppo, oltre a una dedica speciale per gli ex compagni che lo scorso anno hanno visto sfumare il trofeo sul più bello.