Calcio. Pietra Ligure re di Coppa, è trionfo biancoleste ai rigori. Moraglia: "Gruppo con qualità tecniche e morali importanti, siamo felicissimi" (VIDEO)

Dal rischio beffa alla'apoteosi finale: si tinge di biancoceleste la Coppa Italia d'Eccellenza 2025-2026, con il Pietra Ligure che riesce ad agguantare il trofeo al termine di una sfida infinita che la Fezzanese aveva indirizzato per ben tre volte (due nei regolamentari, una durante la lotteria dei rigori) a proprio favore.
Brava la squadra di Moraglia a non disunirsi - anche dopo il penalty del possibile 2-1 fallito da Giglio - e ad allungare la gara oltre il novantesimo grazie alla doppietta di Rovere, prima della lunga serie di rigori risolta da Duberti e Dominici.
Incontenibile, al fischio finale, la gioia pietrese, a partire da mister Moraglia, che mette subito in bacheca un trofeo dal peso specifico notevole al primo anno sulla panchina biancoceleste.