Un punto che vale oro: l’Imperia esce indenne da Varese. Riolfo: "A questi ragazzi va fatto un monumento"

È un pareggio d’oro quello con cui l’Imperia torna da Varese. Il valore del risultato lo spiega direttamente il mister Giancarlo Riolfo: "A questi ragazzi va fatto un monumento. Dobbiamo considerare che tra i partenti non ancora rimpiazzati e gli infortuni e le squalifiche avevamo una decina di giocatori in meno rispetto all'ultima partita, e che abbiamo portato via un punto dal campo di un Varese costruito per un campionato di vertice, mentre il nostro percorso è partito il 15 di agosto e in questa sfida avevamo tanti ragazzi giovani.

"Nel primo tempo abbiamo perso un po' le misure, nella ripresa abbiamo anche avuto le occasioni per vincerla. Rimpianto perchè eravamo andati in vantaggio? Assolutamente no, segnare al primo minuto e prendere il pareggio al diciottesimo ci può stare eccome".

Settimana potenzialmente calda sul fronte mercato per l’Imperia. Giancarlo Riolfo, che oltre al ruolo di allenatore ricopre anche quello di direttore generale, interrogato su possibili movimenti in entrata a breve, risponde con una battuta e un sorriso: "Me lo auguro, devo chiederlo al mio direttore..."