Calcio, Promozione A. Ok da Roma, le retrocessioni nel girone scendono a due

Il Comitato Regionale Liguria ha ufficializzato la modifica del format retrocessioni nel girone A di Promozione, dopo il ritiro del Bragno.
Le due retrocessioni saranno definite attraverso lo svolgimento delle gare di play out già programmate, che rimangono pertanto confermate secondo le modalità stabilite.
Le ultime quattro formazioni della graduatoria parteciperanno quindi ai playout, al termine dei quali le due formazioni sconfitte verranno retrocesse in Prima Categoria.
La deroga è stata aprrovata come da attesa, nel corso delle feste, da parte delle FIGC.