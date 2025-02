Calcio. La Baia non si scompone e ribalta il Vadino, Gibilaro e Hamati replicano al gol di Sacco

BAIA ALASSIO AUXILIUM - VADINO 2-1 (25' Gibilaro 41' Hamati - 15' Massa)



50' FINISCE QUA! LA BAIA ALASSIO AUXILIUM BATTE 2-1 IL VADINO E CONSERVA IL PRIMATO IN CLASSIFICA

48' il Vadino si gioca il tutto per tutto lasciando spazio alle ripartenze delle vespe, Odasso da buona posizione dopo il buon lavoro di sponda da parte di Mehmetaj

45' saranno quattro i minuti di recupero

41' buona prova per Hamati, applaudito dal pubblico, al suo posto c'è in campo Odasso

38' la gara a livello tecnico continua a non raccontare molto, il peso dei punti in palio inizia a farsi sentire

35' Cannizzaro per Di Mari, ricorre ancora a energie fresche Sardo

34' Poggi chiama il passaggio al 3-5-2, pochi appunti da fare sul piano dell'impegno agli ingauni

29' gran palla di Hamati per Mehmetaj, il centravanti manca per pochi centimetri l'appuntamento col 3-1

27' problemi per Negroni, entra Combi

25' ammonito Paltrinieri

22' due occasioni in rapida sequenza per la Baia. Prima Hamati colpisce troppo d'esterno la sfera dal limite, poi Di Mari non inquadra in pallonetto la porta sull'uscita di Manti

19' risponde Sardo con Mehmetaj per Gibilaro

17' De Giorgi per Sorace nuovo cambio per Poggi

11' azione insistita di Hamati, dopo la prima conclusione si genera una mischia risolta in uscita bassa da Manti

5' cambia Sardo, c'è Gasco per Michero

2' la girata di Secco, debole, blocca Pampararo

1' si riparte!

SECONDO TEMPO



48' termina il primo tempo, la Baia torna negli spogliatoi in vantaggio per due reti a una

45' saranno tre i minuti di recupero

41' HAMATI! LA RIBALTA LA BAIA, GUIZZO DA BOMBER PER L'ESTERNO DI SARDO, I GIALLONERI METTONO LA FRECCIA!

38' break Baia, Gibilaro in verticale per Di Mari, coordinazione non al top e destro a lato. Proteste del Vadino per un fallo su Nida non sanzionato con l'ammonizione

36' ci prova subito Nida sull'iniziativa di Fazio, pallone che non incrocia lo specchio di Pampararo

34' Problemi alla schiena per Esposito, entra Nida al suo posto

25' IL PAREGGIO DELLA BAIA ALASSIO! GIBILARO! SUGLI SVILUPPI DELLA PUNIZIONE DI MICHERO, MANTI RESPINGE ALLA GRANDE SULLA CONCLUSIONE DI DI MARI, GIBILARO PERO' E IL PIU' LESTO A DEPOSITARE A PORTA SGUARNITA

23' primo giallo del match, ammonito Secco

18' premiato il miglior approccio degli ingauni, ora tocca alle vespe reagire da capolista

15' VADINO IN VANTAGGIO! PUNIZIONE VINCENTE DI MASSA DAL LIMITE, BOTTA VIOLENTA ALL'INCROCIO SUL PALO DI PAMPARARO. IL PORTIERE NON E' RIUSCITO A INTERVENIRE COMPLICE LA POTENZA DELLA CONCLUSIONE

8' molto aggressivo il Vadino in questo avvio, la Baia gestisce il pallone in attesa degli spazi giusti

2' Di Mari ci prova subito di testa, sfera alta

2' subito una tegola per gli ingauni, infortunio per Giordano durante il riscaldamento, in campo Gaino

1' si parte!

PRIMO TEMPO



BAIA ALASSIO AUXILIUM: Pampararo, Vinci, Damonte, Negroni, Michero, Aicardi, Hamati, Paltrinieri, Di Mari, Sacco, Gibilaro.

A disposizione: Molinaro, Combi, Odasso, Barison, Gasco, Cannizzaro, Mehmetaj, Sufali, Tomao.

Allenatore: Sardo



VADINO: Manti, Masha, Fazio, Buttu, Massa, Plando, Sorace, Gaino, Esposito, Secco, Ciravegna.

A disposizione: Pulerà, De Giorgi, Nida, Taku, Giordano, Bonsignorio, Balbo, Tornago, Sinopoli.

Allenatore: Poggi



Arbitro: Magaglio di Imperia.