Giudice Sportivo, Serie D. Tanti big stoppati per il prossmo turno, multe per Cairese, Biellese e Novaromentin

GIUDICE SPORTIVO GARE DEL CAMPIONATO SERIE D
GARE DEL 4/ 1/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 1.300,00: CAIRESE Per avere propri sostenitori dal 15º del secondo tempo e fino al termine della gara, rivolto espressioni offensive all'indirizzo del Direttore di gara. Al termine della gara, i medesimi, sostavano nei pressi degli spogliatoi tenendo atteggiamento minaccioso nei confronti dei calciatori avversari.
Euro 800,00: BIELLESE 1902 Per avere propri sostenitori, nel corso della gara, rivolto espressioni gravemente offensive all'indirizzo dell'Arbitro e di un suo assistente. ( R AA )
Euro 800,00: NOVAROMENTIN SRL Per avere propri sostenitori, per tutta la durata del secondo tempo, rivolto espressioni irriguardose all'indirizzo di un A.A. ( R AA )
ALLENATORI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
MIRETTI SERGIO (SALUZZO) Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara. ( R AA )
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
RANIERI VINCENZO (LAVAGNESE 1919 A.S.D.) Per proteste nei confronti del Direttore di gara espresse con eccessiva veemenza.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PRINA LUCA (BIELLESE 1902) - Per avere rivolto espressioni minacciose all'indirizzo dei componenti della panchina avversari. ( R AA )
BALLERI DAVID (CELLE VARAZZE F.B.C.) - Per proteste nei confronti dell'Arbitro.
D AQUINO LUIGI (GOZZANO SSDRL) - Per avere rivolto espressioni irriguardose all'indirizzo dei componenti della panchina avversaria.
RIOLFO GIANCARLO (IMPERIA CALCIO SRL) - Per proteste nei confronti dell'Arbitro.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SZERDI SANTIAGO (CELLE VARAZZE F.B.C.)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BERNACCHI DAVIDE (CLUB MILANO S.S.D. A R.L.) Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
PISANU MICHELE (VADO FC 1913)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
BUSICCHIA LORENZO (CELLE VARAZZE F.B.C.)
CIANCIO SIMONE (CELLE VARAZZE F.B.C.)
ROSANO SAMUELE (CHISOLA CALCIO)
LETTIERI VINCENZO (GOZZANO SSDRL)
SCANNAPIECO PAOLO (LIGORNA 1922)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CAPELLUPO STEFANO (BIELLESE 1902)
GARGIULO JUAN PABLO (CAIRESE)
DELL ACQUA DANIELE (CLUB MILANO S.S.D. A R.L.)
OSUJI CHINOYE WILFRED (SANREMESE CALCIO SSD A RL)
CICCONE NICOLA (VADO FC 1913)