Calcio, Seconda Categoria. Dopo gli anticipi il programma entra nel vivo

GIRONE A

Dopo l’anticipo delle 11:00 tra Riva Ligure e Golfodianese il pomeriggio vedrà quattro partite in calendario.

Alle 15:00 il Cisano e la Villanovese disputeranno il proprio turno interno con Real Santo Stefano e la capolista Bordighera, trasferta tra le mura del San Bartolomeo per l’Under 21 del Pietra Ligure.

Alle 17:00 il posticipo tra Praese U21 e Vallecrosia Academy.

GIRONE B

Il sabato ha regalato la seconda vittoria stagionale alla Rocchetese sul Cengio B, oggi pomeriggio invece spazio alle altre 10 squadre del raggruppamento, con la volata per il primo posto a catalizzare l’attenzione.

Trasferta a Pallare per la Veloce, così come per la Nolese, nel posticipo delle 18:00, contro una Virtus Don Bosco che proverà l’aggancio ai biancorossi.

Derby dell’entroterra tra Bardineto e Sassello, mentre Plodio e Murialdo raggiungeranno la costa per affrontare la Priamar e u Q&V B.