La Fiamma Olimpica accende la Liguria: tappe, orari e luoghi simbolo

Il cammino della Fiamma Olimpica verso Milano Cortina 2026 farà tappa in Liguria, coinvolgendo 13 comuni e due siti riconosciuti dall’UNESCO. Un itinerario che unisce paesaggi iconici, tradizione sportiva e partecipazione popolare, offrendo numerose occasioni per assistere dal vivo a uno degli eventi simbolo dei Giochi.



Cinque Terre: la torcia tra mare, vigneti e sentieri

Il viaggio ligure della Fiamma prenderà avvio venerdì 9 gennaio 2026 nello Spezzino, con il passaggio a Riomaggiore e Manarola, nel cuore delle Cinque Terre. Qui la torcia percorrerà un tratto sospeso tra costa e colline, in un contesto che rappresenta perfettamente l’incontro tra natura e attività sportiva.

Le Cinque Terre, inserite nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità come “paesaggio culturale”, sono anche teatro di importanti eventi sportivi, come lo Sciacchetrail, competizione di corsa in montagna che richiama ogni anno atleti da tutto il mondo lungo i sentieri a picco sul mare.

In occasione del passaggio della fiaccola sulla Via dell’Amore, il Comune di Riomaggiore ha annunciato una cartolina celebrativa con annullo speciale del francobollo di Regione Liguria, previsto alle ore 9.30.



Dal Tigullio a Portofino: sport e bellezza senza stagione

Sempre il 9 gennaio, la Fiamma Olimpica proseguirà il suo cammino nel Tigullio, facendo tappa a Lavagna, Chiavari, Rapallo e Portofino. Il passaggio avverrà a ridosso di eventi molto partecipati come la Portofino Marathon e la Mezza Maratona delle Due Perle, confermando la vocazione sportiva di un territorio che, grazie al clima mite, accoglie atleti e appassionati in ogni periodo dell’anno.



Genova: la Fiamma approda alla Superba

Tra i momenti più attesi c’è senza dubbio l’arrivo della torcia a Genova, una delle tappe più suggestive dell’intero percorso ligure. La Fiamma entrerà in città nel pomeriggio del 9 gennaio, con partenza dal borgo di Boccadasse alle ore 17 e arrivo previsto alle 19.30 a Calata Mandraccio, nel cuore del Porto Antico, dove si svolgerà la city celebration ufficiale.

Ad accompagnare la torcia ci sarà anche Tommaso Cassissa, content creator genovese, che racconterà l’evento e le bellezze della Liguria attraverso i social. Il passaggio genovese rappresenta non solo un evento simbolico per la città, ma anche una vetrina per l’intera regione, Regione Europea dello Sport 2025, in vista dei Giochi Olimpici del 2026.

I tedofori scelti per Genova sono:

Gabriele Lanza, atleta di para ice hockey

Linda Cerruti, campionessa di nuoto artistico

Tommaso Cassissa, divulgatore e narratore del territorio ligure

Ilaria Elvira Accame, velocista e primatista della staffetta 4×400

Figure che rappresentano eccellenza sportiva, inclusione e identità territoriale.



Da Savona a Imperia: la Fiamma lungo la Riviera di Ponente

Il giorno successivo, sabato 10 gennaio, la Fiamma proseguirà verso Savona, città storicamente legata al mare, per poi attraversare il Finalese, area simbolo degli sport outdoor, fino a raggiungere Imperia, con passaggio previsto presso l’ex stazione di Oneglia alle ore 10.35, in una terra conosciuta per l’olio e la vela.



Sanremo: la Fiaccola nella città del Festival

Tappa immancabile quella di Sanremo, dove la Fiamma arriverà a Villa Ormond alle ore 12.35. A poco più di un mese dall’inizio del Festival della Canzone Italiana, la città dei fiori vivrà un’ulteriore giornata di festa, unendo tradizione musicale e spirito olimpico. Tra i tedofori annunciati figura anche Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival.



Dolceacqua e Ventimiglia: l’ultimo saluto alla Liguria

Prima di lasciare la regione, la Fiamma attraverserà Dolceacqua (partenza dal parcheggio San Filippo alle 14.30) e Ventimiglia (arrivo in Via Tacito alle 15.05). Il percorso cittadino interesserà via Roma, via Chiappori, la passeggiata Cavallotti e il Lungomare, dove sarà allestito un punto di accoglienza per i tedofori.

Da Ventimiglia, la torcia ripartirà verso Cuneo, proseguendo il suo viaggio verso Cortina, portando con sé l’immagine di una Liguria capace di fondere paesaggio, sport e identità.