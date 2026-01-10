Calcio, Prima Categoria B. Lo Speranza prima savonese in campo in un sabato da quattro anticipi

Anno nuovo, vecchie abitudini nel girone B di Prima Categoria.
Anche il primo sabato del 2026 vedrà infatti scorrere la metà del programma sui campi del genovesato.
Unica savonese sul rettangolo verde, oggi pomeriggio, sarà lo Speranza. La squadra di mister Davide Pisano punta al colpo esterno per aprire al meglio la seconda parte di stagione. L'avversario odierno sarà il Rabona (ore 15:00).
Nel medesimo orario fischio d'inizio anche per Bolzanetese - Rossiglionese, mentre la capolista Olimpic aprirà il programma pomeridiano (alle 14:30) contro l'Old Boys Rensen. A chiudere il lotto degli anticipi, alle 16:30, Audace Campomorone - Multedo.