Calciomercato. Arriva il giovane Saretti per il centrocampo dell'Imperia, il giocatore subito tra i convocati per il match con il Saluzzo

Dopo le partenze degli ultimi giorni, l'Imperia ha annunciato nel pomeriggio un'operazione in ingresso nel parco mediano di mister Riolfo.

La società nerazzurra ha infatti dato il benvenuto a Mattia Saretti, centrocampista classe 2006. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Juventus, Mattia ha poi maturato ulteriori esperienze vestendo, tra le altre, la maglia del Bra.

Il giocatore è stato inserito nella lista dei convocati e sarà regolarmente a disposizione per la partita di domani contro il Saluzzo.