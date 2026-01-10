Calcio, Prima Categoria. Ventimiglia forza quattro nell'anticipo, nulla da fare per la San Filippo Neri

Per rimanere aggiornato settimanalmente sui risultati, clicca mi piace sulla Pagina Facebook: www.facebook.com/sv.sport



Il Ventimiglia ha rispettato a pieno il pronostico prepartita, aggiudicandosi l'anticipo di campionato contro la San Filippo Neri.

I frontalieri hanno subito portato il risultato dalla loro parte nelle battute iniziali di gioco, grazie alle marcature di Gambacorta e Addiego. Nella riprese il poker granata, grazie al rigore di Sparma e alla rete di Madafferi.

Con questi tre punti il Ventimiglia sale a un solo punto dalla vetta, occupata dalla Virtus Sanremese, mentre gli ingauni restano fermi a quota 7.