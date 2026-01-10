 / Calcio

Calcio | 10 gennaio 2026, 11:49

Calciomercato. Celle Varazze, ecco il colpo Giorno. Ufficiale l'ingaggio del nuovo centrocampista

Era attesa per gli ultimi giorni della settimana l'ufficialità dell'ingaggio di Francesco Giorno da parte del Celle Varazze e l'annuncio non si è fatto attendere.

Il centrocampista classe 1993 è sbarcato in settimana all'Olmo - Ferro, ponendo la propria firma sull'accordo con il sodalizio biancoblu.

A Giorno andrà il compito di  offrire alternative e brillantezza alla manovra delle civette, forte non solo della propria qualità, ma anche grazie a una lunga esperienza nelle squadre professionistiche ( tra le altre Parma, Modena, Vicenza, Monza, Alessandria, Piacenza, Albinoleffe e Sestri Levante).

Il giocatore, nativo di Busto Arsizio, ha scelto il numero 11, segno della contemporanea partenza dell'esterno offensivo Marco Righetti.

Lorenzo Tortarolo

