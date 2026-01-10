Calcio, Prima Categoria B. L'Olimpic allunga, non basta Fancellu allo Speranza contro il Rabona

Per rimanere aggiornato settimanalmente sui risultati, clicca mi piace sulla Pagina Facebook: www.facebook.com/sv.sport
Non inizia nella maniera migliore il fine settimana per le squadre savonesi nel girone B di Prima Categoria.
Lo Speranza ha dovuto infatti cedere il passo al Rabona, vincente sui rossoverdi per due reti a una. Decisiva la doppietta di Musso, mentre il gol di Fancellu nel finale non è bastato a riequilibrare i conti.
Vittoria larga dell'Olimpic sull'Old Boys Rensen, mentre la Bolzanetese ha prevalso in un match combattuto sulla Rossiglionese.