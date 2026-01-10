 / Calcio

Calcio | 10 gennaio 2026, 18:03

Calcio, Prima Categoria B. L'Olimpic allunga, non basta Fancellu allo Speranza contro il Rabona

Calcio, Prima Categoria B. L'Olimpic allunga, non basta Fancellu allo Speranza contro il Rabona

Per rimanere aggiornato settimanalmente sui risultati, clicca mi piace sulla Pagina Facebook: www.facebook.com/sv.sport

Non inizia nella maniera migliore il fine settimana per le squadre savonesi nel girone B di Prima Categoria.

Lo Speranza ha dovuto infatti cedere il passo al Rabona, vincente sui rossoverdi per due reti a una. Decisiva la doppietta di Musso, mentre il gol di Fancellu nel finale non è bastato a riequilibrare i conti.

Vittoria larga dell'Olimpic sull'Old Boys Rensen, mentre la Bolzanetese ha prevalso in un match combattuto sulla Rossiglionese.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium