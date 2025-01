Calcio, Il Savona lancia un segnale al campionato, Olimpic domato 3-0 al Baciccia Ferrando

OLIMPIC - SAVONA 0-3 (10' e 59' Rignanese, 49' G. Piu)



50' FINISCE QUA! IL SAVONA BATTE 3-0 L'OLIMPICQ

45' via al recupero

43' Ancora Bova dice di no, voto alto in pagella per il numero uno biancoblu

40' ultimi assalti Olimpic, vicinissima una vittoria di importanza capitale per gli Striscioni

39' crampi per Colombo, Cola lancia Incorvaia

34' contromossa immediata di Cola, Signori rielva Piu

33' Savona in dieci, espulso Carro Gainza, secondo giallo per simulazione, Crova deciso nel provvedimento

30' esce proprio Alessio Pische, al suo posto Varone

28' Alessio Pische lascia la gamba su Carro Gainza, giallo

27' Ferraro Per Limonta nell'Olimpic, Doci rileva Rignanese tra le fila biancoblu

21' a verbale i tentativi di Rignanesee Cherkez, montanti sfiorati in entrambi i casi. Il Savona appare in controllo

15' Rucco per Larosa, cambia anche Berogno

15' Giacomo Piu sbraccia su Limonta, l'Olimpic invoca il rosso, Crova estrae il giallo

14' APOTEOSI SAVONA! RIGNANESE! 3-0 PER I BIANCOBLU, LOB PERFETTO DELLA PUNTA SULL'USCITA DI DRIGANI!

12' Cerkez per Briano, cambia il trequarti mister Cola

10' giallo per Apicella

8' l'ex Rizzo chiama Bova alla grande parata Bova, bravo e fortunato l'estremo biancoblu nel ritrovarsi la palla a poca distanza dopo la prima respinta

5' come nel primo tempo un'opportunità a testa, Alessio Pische stuzzica Bova sul suo palo, dalla bandieriina Albertoni cerca la conclusione in acrobazia, fuori di poco

2' ripartenza Savona, contrato Rignanese sul più bello. Sarà fondamentale per gli Striscione sfruttare gli spazi che l'Olimpic inevitabilmente andrà a concedere

1' si riparte, non ci sono stati cambi nell'intervallo



SECONDO TEMPO

50' termina il primo tempo, due reti di vantaggio all'intervallo per il Savona

49' GIACOMO PIU! ANCORA DA SINISTRA DURANTE, MANCINO SICURO A BATTERE DRIGANI, RETE PESANTISSIMA PER IL SAVONA IN UN M0MENTO CHIAVE DEL MATCH

43' Limonta ha tempo e spazio per arrivare fino al limite, bravo Bova ad alzare la conclusione oltre la trasversale

42' ammonito Carro Gainza

39' apre il piattone Piu da posizione defilata, più efficacia che stile nella replica di Drigani

35' a terra anche Garbini, deve essere sostituito anche il centrale biancoblu, entra tra gli applausi Apicella

28' manata in faccia di Morado su Schirru, il numero nove viene ammonito

27' raccorda bene il Savona in questa fase, poca lucidità per Giacomo Piu e Rignanese nel momento clou

26' continua a muoversi bene il Savona tra le linee, di nuovo al tiro Briano, Drigani lascia scorrere la sfera sul fondo

23' problemi muscolari per Sacco, al suo posto entra Murtas

16' l'Olimpic c'è eccome, Morando sulla verticale per Alessio Pische, tiro centrale, Bova si accartoccia e blocca. Occasionissima per i rossoverdi

10' IL SAVONA E' IN VANTAGGIO! RIGNANESE!!! SCENDE BENISSIMO SULLA CORSIA MANCINA DURANTE, IL NUMERO 9 ATTENDE SUL SECONDO PALO IL TRAVERSONE SCHIACCIANDOLO DI TESTA ALLE SPALLE DI DRIGANI, GRANDE RETE

8' lavora bene col corpo Briano, guadagnando spazio al limite, il mancino di controbalzo termina però alto

6' resta a terra Salis, qualche secondo e il numero 10 biancoblu è pronto a rialzarsi

5' avvio subito all'altezza delle attese. Un'occasione per parte con Larosa e Carro Gainza, attenti sia Bova che Drigani.

1' si parte!

PRIMO TEMPO



OLIMPIC: Drigani, Limonta, M. Pische, Vigogna, Sacco, Albertoni, Pinna, Rizzo, Morando, Larosa, A. Pische.

A disposizione: Merani, Leotta, Ferraro, Rucco, Marvaso, Murtas, Vasilli, Semprevivo, Varone.

Allenatore: Berogno



SAVONA: Bova, Gaggero, Durante, Schirru, Garbini, Colombo, Briano, Carro Gainza, G. Piu, Salis, Rignanese.

A disposizione: Fois, Mata, Apicella, Fancellu, Doci, Cerchez, Signori, Incorvaia, Damonte.

Allenatore: Cola



Arbitro: Crova di Chavari