11 gennaio 2026

Calcio, Prima Categoria A. Ultimi atti nel girone d'andata, sfide accese dalla costa all'entroterra

L'anticipo vinto dal Ventimiglia in casa della San Filippo Neri ha rotto il ghiaccio: oggi il girone A di Prima Categoria riprenderà la propria corsa con la penultima giornata del girone di andata.

La capolista Virtus Sanremese vuole blindare il titolo d'inverno dopo il successo dei frontalieri ad Albenga; per riuscirsi dovrà ottenere l'intero bottino contro l'Altarese.

Sfida calda tra Dego e Cengio, complice la competitività di entrambe le squadre, mentre Cisano e Quiliano & Valleggia guarderanno a ponente per le trasferte in casa di Golfodianese e Oneglia.

Per corso inverso per l'Ospedaletti in direzione Andora, con il posticipo tra Albingaunia e Borghetto (ore 18:00) a concludere il programma della 14° giornata.

