Calcio. Il Savona mette a frutto un buon primo tempo, espugnata Alasio con Sassari e Nelli

BAIA ALASSIO - SAVONA 0-2 (26' Sassari, 40' Nelli)
49' FINISCE QUA! IL SAVONA BATTE 2-0 LA BAIA ALASSIO!
45' inizia il recupero
44' un minuto alla fine, nel Savona in campo Gamba per SIlvestri
40' ammonito Agostino per perdita di temp
39' Castaga arebbe potuto riaprire i conti, stop di petto e girata alta. La punta ha dovuto accelerare la battuta, ma il pallone non è sceso abbastanza per un impatto felice.
32' nuovo cambio per Sardo, Perrier in campo per DI Mari
30' mezz'ora alla fine, Silvestri è andato ad affiancare Sassari sulla linea avnzata
25' la girata di testa di Nelli è l'ultima giocata della punta, al suo posto entra Fossati. Nella Baia entra l'ex Caredda per Melegazzi
21' ammonito Melegazzi
18' Sarpero sprona i suoi a non sedersi, il tecnico vuole ritmi più alti
16' Melegazzi forza dai 25 metri, destro a lato
15' mezz'ora alla fine, inizio di ripresa non indimenticabile
11' ammonito Sacco
4' punizione Baia, sulla respinta destro di Melegazzi ben oltre la trasversale
2' la Baia Alassio prova a dare subito un segnale con Castagna, girata di testa di poco a lato
1' Subito tre cambi per Sardo, in campo Garibbo, Castagna e Maurizio per Gasco, Memethaj e Ferraro
SECONDO TEMPO
45' non c'è recupero squadre negli spogliatoi. Savona in vantaggio di due reti
42' ammonito Nelli
40' IL RADDOPPIO DEL SAVONA! NELLI! Difesa giallonera morbide nel contrastare la punta di Sarpero, bravo a scaricare con forza alle spalle di Gandolfo
38' Savona su buoni ritmi, toccherà alla Baia Alassio alzare il proprio livello qualitativo per riuscire a impensierire la retroguardia biancoblu
34' la partita si è sporcata, poco da raccontare negli ultimi minuti. Sarpero non vuole che la sua squadra si addormenti
26' SAVONA IN VANTAGGIO! SASSARI! DEVIAZIONE VOLANTE IMPRENDIBILE PER GANDOLFO, GRANDE ESECUZIONE DELLA PUNTA BIANCOBLU
20' Melegazzi guadagna un calcio d'angolo, batte Gasco a favorire l'incornata di Mehmetaj, palla a lato non di molto
15' Savona a tambur battente, azione insistita che si chiude con il salvataggio sulla linea di Ferraro sul tentativo in caduta di Sassari
14' praticamente a specchio la Baia rispetto ai biancoblu, Melegazzi orbita alle spalle di Mehmetaj e Di Mari
12' due occasioni in pochi istanti per il Savona, prima è Sassari a ssfiorare il palo con una puntata di destro, ma l'opportunità più pulita è per Nelli, bravo Gandolfo in uscita
10' ritmi subito alti, come da attese del resto
6' Sarpero lucida subito il suo rombo con Iadanza in regia e Silvestri a supporto di Nelli e Silvestri
2' subito Covelli al tiro dopo una manciata di secondi, Gandolfo si distende in tuffo ma non deve intervenire
1' si parte!
PRIMO TEMPO
BAIA ALASSIO: Gandolfo, Ferraro, Vinci, Lufi, Gasco, Aicardi, Martini,. Melegazzi. Di Mari, Sacco, Mehmetaj.
A disposizione: Pampararo, Combi. Garibbo, Gibilaro, Maurizio, Bologna. Perrier, Caredda, Castagna.
Allenatore: Sardo
SAVONA: Agostino, Calcagno, Damonte, Iadanza, Schirru, Rolandi, Covelli. Durante, Nelli, Silvestri, Sassari.
A disposizione: Rosasco, Toscaj, Colombo, Saracco, Gaggero, Baldaccini, Pirotto, Fossati, Gamba.
Allenatore: Sarpero
Arbitro: Kartal di Imperia
Assistenti: Prastaro - Minniti di Genova