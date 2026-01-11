Calcio, Eccellenza. La San Francesco Loano torna a vincere! I rossoblu piegano la Genova Calcio e si rilanciano per la corsa salvezza

S.F. LOANO - GENOVA CALCIO 2-1 (Auteri 69' rig., Bonifazio 70', Costa 88')

50' FINISCE QUA

46' si mangia il tris Cauteruccio, gran recupero poi lo scarico per Hamati, che premia l'inserimento, Dondero respinge in uscita

45' cinque di recupero, intanto scoppia la discussione per i palloni "spariti"

43' Accorcia la Genova Calcio, cross dalla destra, palla che rimane in area e Costa con il destro batte Scalvini

37' Doppio super intervento di Scalvini in pochi secondi. Prima la spizzta di Costa sul corner, poi l'azione prosegue e il portiere riesce a murare anche Lipani da pochi passi

36' uno due micidiale dei rossoblu, esultanze rabbiose e tanto volute per Auteri e compagni, ha accusato indubbiamente il colpo la Genova Calcio

35' esce Halaj, spazio a Carastro

30' cambi: Di Lorenzo per Auteri, nella Genova Ierardi per Caceres

25' RADDOPPIA LA S.F. LOANO, BONIFAZIO INSACCA. Poco prima chance per Halaj che viene murato da Dondero, l'azione prosegue con l'attaccante che pesca il centrocampista, controllo, Dondero eluso e tiro sul primo palo

24' NON SBAGLIA AUTERI, S.F. LOANO AVANTI

22' RIGORE S.F. LOANO! Maresca in ritardo su Bonifazio, indica il dischetto Trabucco

21' punizione di Rimondo ribattuta, ci prova Halaj, tiro basso, c'è una deviazione: angolo

19' ammonito Costa, fermata la ripartenza di Cauteruccio

17' non ne ha piu Alberto Zaccaria, dentro Rimondo per i rossoblu

11' occasionissima Genova Calcio, tocco al volo di Caceres sul cross dalla destra, ci arriva Scalvini con un gran intervento

10' ammonito Cavalli

9' cambia anche la Genova Calcio: esce Lemus, dentro Costa

8' spreca anche Ottonello, tiro troppo debole in area per impensierire Scalvini

7' esordio per Hamati in Eccellenza, lascia il campo Agate

4' cilecca Lemus in area sul pallone invitante dalla destra, la difesa rossoblu fa poi muro su un secondo tentativo

15:58 ripartiti senza cambi

SECONDO TEMPO

47' finisce qua il primo tempo ma atteggiamento da promuovere quello della S.F. Loano

45' due di recupero

41' rischia l'autogol Cova Ferrando, palla fortunatamente sul fondo

40' sfida tutt'altro che bellissima e spezzettata in alcuni momenti (Trabucco sta lasciando correre in altri), si lotta in mezzo al campo, palle inattive e la temperatura si sta alzando: questo un po' il riassunto

39' colpo al volto su Cauteruccio da parte di Cavalli all'altezza della linea laterale, per Trabucco è fallo ma nessun cartellino, forti proteste rossoblu

30' gioco fermo per prestare le cure necessarie a Riggio, rimasto a terra dopo un contrasto, ne approfittano i due tecnici per dare indicazioni

29' sciabolata di Cavalli per Lemus che non riesce ad arrivare al tiro in maniera pulita, situazione interessante per i biancorossi

26' un paio di tiri fuori misura per la S.F. Loano, l'ultimo di Auteri, ma ha preso coraggio la squadra di Brignoli

23' ammonito Halaj. Cauteruccio gioca in posizione piu avanzata rispetto al solito, Halaj riferimento centrale nei rossoblu, con anche Auteri a supportarlo

18' sale l'intensità al Merlo, gara combattuta

14' meglio la Genova fino ad ora, altra chance per i biancorossi sul cross di Campelli, ci arriva Ottonello in acrobazia ma non è la soluzione giusta: palla alta. La S.F. Loano si fa vedere con Auteri, varco per il capitano sulla sinistra, ma decisiva la chiusura

6' prova di testa Lemus, torsione a vuoto sul cross dalla sinistra

3' un angolo per la Genova Calcio, subito Pare titolare nei rossoblu

14:59 partiti

PRIMO TEMPO

11 gennaio, ad oggi la San Francesco Loano sarebbe retrocessa visto l'ultimo posto in classifica, ma nel 2026 si proverà a ribaltare tutto, e lo spirito, a partire da chi guida il gruppo, non mancherà di certo. Oggi la sfida con la Genova Calcio, che vedrà l'esordio di Monteforte sulla panchina biancorossa, rappresenta la prima tappa di un percorso arduo.

Formazioni

S.F. LOANO: Scalvini, Hovsepian, Alberto Zaccaria, Valentino, Pare, Balla, Agate, Bonifazio, Halaj, Auteri, Cauteruccio

A disposizione: Marinoni, Youssoufa, Lingua, Rimondo, Di Lorenzo, Di Bella, Hamati, Oxhallari, Carastro

Allenatore: Brignoli

GENOVA CALCIO: Dondero, Cavalli, Riggio, Maresca, Lipani, Cova Ferrando, Zampano, Ottonello, Lemus, Campelli, Caceres

A disposizione: Centenari, Piccardo, Capurro, Cartiere, Mantero, Fabbri, Gianfranchi, Costa, Ierardi

Allenatore: Monteforte

Arbitro: Paolo Trabucco (Chiavari)

Assistenti: Michele Bernardini (Genova) - Palmiro Scandale (Genova)