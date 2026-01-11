Calcio, Eccellenza. Pari e patta tra Millesimo e Pietra Ligure: il big Match termina 1 a 1

MILLESIMO – PIETRA LIGURE 1-1 (14’ Ndiaye - 90’ Insolito rig.)
Termina qui la sfida il Millesimo si mangia le mani per aver visto sfumare una grande vittoria nei minuti finali di gara, grande cuore invece per il Pietra Ligure
Sono 6 i minuti di recupero
91’ Esce dal Dominici, entra Siriu
90’ PAREGGIO DEL PIETRA LIGURE! Fallo di Ndiaye su Dominici e per il direttore di gara non ci sono dubbi. Sul dischetto si presenta Insolito che spiazza Conde e fa esultare i suoi!
75’ Non riesce a proseguire Vittori, entra Gadau
73’ Nuovo cambio per il Millesimo che inserisce Cappellari per Sicca
72’ Partita molto confusa in questo frangente, un paio di capovolgimenti di fronte, poi la conclusione di Insolito ben parata da Conde
67’ Cambia anche mister Macchia con Piccardo M. che esce per Perovic
65’ Doppio cambio per il Pietra, entrano Sogno e Malgrida, escono Faedo e Delicato
63’ Sulla punizione che segue colpo di testa di Dominici ancora alto
62’ Ancora un giallo per i padroni di casa, questa volta per Piccardo M.
57’ Nuovo giallo per il Millesimo, questa volta all’indirizzo di Piccardo S.
52’ Fallo di ostruzione di Villar, è l’ammonito del match
50’ Colpo di testa di Dominici che termina però alto
46’ Inizia il secondo tempo, nel Pietra Prudente prende il posto di Pavese
SECONDO TEMPO
Termina la prima frazione, Millesimo meritatamente in vantaggio sul Pietra Ligure, decide per il momento il colpo di testa di Ndiaye.
Saranno due i minuti di recupero.
36’ Tiro sporcato di Villar, Balducci ci mette la mano e la difesa riesce a liberare in qualche modo
33’ Villar tenta il tiro a giro che finisce tra le braccia di Balducci
30’ Palo di Villar! Angolo del capitano giallorosso che si infrange sulla parte esterna del montante e si spegne sul fondo
25’ Timida reazione degli ospiti, Conde però ancora inoperoso
15’ Reclama un rigore il Pietra, niente di fatto per l’arbitro
14’ MILLESIMO IN VANTAGGIO! Angolo pennellato di Villar e colpo di testa di Ndiaye che sovrasta Gasco e porta in vantaggio i suoi
6’ Ci prova dalla distanza il Millesimo, tiro insidioso e Balducci si rifugia in corner
1’ Inizia la sfida
PRIMO TEMPO
Riparte con il botto il campionato di Eccellenza: quest’oggi va infatti in scena la super sfida tra Millesimo e Pietra Ligure, prima contro secondo in un match pronto ad infiammare questo nuovo anno. Seconda sfida in pochi giorni per gli ospiti, reduci dalla sfida di Coppa Italia, vinta ai rigori, contro la Fezzanese e quindi in grande fiducia. Deve ripartire dopo l’ultimo grande successo la squadra di mister Macchia, che oggi potrebbe dare un altro segnale importante. Non si deciderà certamente oggi il campionato, ma sarebbe un segnale importante in vista delle prossime sfide.
MILLESIMO:
X. Conde, M. Piccardo, M. Cigliutti, A. Sicca, M. Ndiaye, A. Vittori, E. Totaro, J. Lazzaretti, S. Piccardo, R. Villar, M. Gualtieri
A disposizione:
L. Canevari, T. Cappellari, F. Siri, M. Bove, S. Perovic, M. Latini, A. Nacci, F. Bovio, M. Gadau
All.: Macchia Fabio
PIETRA LIGURE:
P. Balducci, G. Gasco, F. Pili, T. Odasso, O. Leo, A. Insolito, G. Giglio, E. Dominici, S. Faedo, A. Pavese, G. Delicato
A disposizione:
M. Duberti, D. Oddone, E. Rovere, S. Sogno, F. Aicardi, R. Siriu, J. Malagrida, S. Massa, E. Prudente
All.: Moraglia Andrea
ARBITRO: I. Testa
ASSISTENTI: A. Ermini, C. Gasparo