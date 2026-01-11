Calcio. Serie D, tre gol per ripartire, ma che brividi nel finale: il Vado non sbaglia e supera l'Asti, al "Chittolina" è 3-2 rossoblu

VADO - ASTI 3-2 (14' Arras, 39' Brustolin aut., 52' Alfiero - 81' Bussaglia aut., 93' Ferrari)
FINISCE QUI! IL VADO TORNA SUBITO AL SUCCESSO RISCATTANDO IL PASSO FALSO DI SANREMO. La squadra di Sesia supera 3-2 l'Asti grazie alle reti di Arras e Alfiero, oltre all'autorete di Brustolin. Galletti in dieci dal 70' ma capaci di riaprirla con l'autorete di Bussaglia e la zampata di Ferrari nel recupero, ma la squadra di Buglio rimane in piena zona retrocessione
93' ACCORCIA ANCORA L'ASTI! Ferrari trova il 3-2 a un minuto dal termine
90' quattro minuti di recupero
89' cerca gloria personale Ciccone, che sbaglia però il sinistro da buona posizione calciando abbondantemente alto
88' ammonito un componente della panchina dell'Asti, si avvicina intanto il novantesimo
82' Barwuah sbaglia il primo controllo calciando poi da ottima posizione in maniera troppo debole, Brustolin controlla senza problemi
81' IL GOL DELL'ASTI! Situazione rocambolesca al limite dell'area, contrasto Larotonda-Bussaglia con probabile ultimo tocco del centrocampista rossoblu, è 3-1 a dieci dal termine
78' ammonito Bussaglia nel Vado
75' anche Sesia completa le sostituzioni ruotando l'attacco: fuori Arras e Alfiero, dentro Barwuah e Raffini
73' Mazzucco lascia il posto a Ferrari, Buglio esaurisce i cambi
70' spazio per Abonckelet nel Vado, esce De Rinaldis
69' ASTI IN DIECI UOMINI! Secondo giallo per Garcia che commette fallo su Arras lanciato nuovamente in contropiede, troppo sbilanciata in avanti la squadra di Buglio
67' micidiale ripartenza del Vado, Arras si invola tutto solo verso la porta, ma è bravo Gjura a recuperare metri e a contrastare il numero sette rossoblu, che perde l'attimo per calciare
65' grande combinazione Arras-Alfiero-Ciccone, sinistro del numero dieci rossoblu che esalta i riflessi di Brustolin, bravo a evitare il 4-0
64' primi cambi per Sesia: escono Lazzarini e Gulinelli, dentro Messina e Bussaglia
63' ammonito per proteste il neo entrato Toldo
61' Asti in gol con Toma, tutto fermo però per una posizione di fuorigioco segnalata dal primo assistente, proteste da parte dei galletti
60' Gulinelli scomposto su Soplantai, scatta il giallo per il giocatore rossoblu
58' Buglio manda in campo Toldo per Chillemi
52' ALFIERO! IL VADO CALA IL TRIS! Arras di prima lancia Alfiero a tu per tu con Brustolin, sinistro vincente dell'ex Pavia che chiude virtualmente il match
46' si riparte con un altro cambio nell'Asti, in campo Larotonda per Bresciani
SECONDO TEMPO
Finisce la prima frazione al "Chittolina", Vado in vantaggio per 2-0 grazie al gol di Arras e all'autorete di Brustolin su conclusione di De Rinaldis, tra poco il racconto del secondo tempo
45' due minuti di recupero
43' Buglio intanto inserisce Mancini al posto di Ortolano, primo cambio della gara
42' bel traversone di Stampi dalla destra, incornata di Alfiero dal limite dell'area piccola, pallone sopra la traversa
39' IL RADDOPPIO DEL VADO! Botta violenta dal limite di De Rinaldis, palo pieno e sfera che rimbalza sulla schiena di Brustolin finendo in rete, la squadra di Sesia trova il gol del 2-0. Sfortunato il portiere piemontese nell'occasione
35' il Vado si divora il contropiede del possibile 2-0, troppo lento il passaggio di Alfiero a liberare Arras, chiuso dall'intervento della difesa piemontese, brava a ripiegare dopo un errore da matita blu in costruzione
34' fase del match senza particolari scossoni, Vado in gestione e Asti che fatica ad accendersi con pericolosità in avanti
23' uscita coraggiosa di Bellocci che risolve una situazione pericolosa al limite dell'area piccola, anticipando compagni e avversari
21' già da una decina di minuti gioca Stampi sulla fascia destra, con Cecchinato dirottato a sinistra
20' punizione dal limite di Chillemi calciata malamente contro la barriera, Buglio dalla panchina cerca di scuotere i suoi dopo la rete subita
16' ancora in avanti la formazione di Sesia, angolo ad uscire di Ciccone e incornata di capitan Bondioli che si spegne sopra la traversa
14' VADO IN VANTAGGIO! ARRAS! Brustolin respinge il traversone di Stampi deviato da un difensore piemontese, l'azione prosegue con il poderoso stacco aereo di Gulinelli che favorisce il numero sette rossoblu, bravo ad infilarsi tra le maglie della retroguardia biancorossa, troppo statica nel leggere la situazione, infilando col mancino il gol dell'1-0
12' Bresciani ammonito per una trattenuta su Ciccone, fin troppo fiscale il signor Giannì di Reggio Emilia
11' la risposta dell'Asti con il destro di prima intenzione da parte di Ortolano dopo la respinta della difesa vadese sul corner di Bresciani, sfera colpita troppo con l'esterno che termina lontano dai pali rossoblu
9' c'è anche Luca Tarabotto seduto in panchina insieme a mister Sesia, i rossoblu cercano risposte confortanti dopo la brutta prova di Sanremo e una settimana di allenamenti piuttosto travagliata
8' squillo di Ciccone, sinistro a giro dal limite che termina di poco a lato alla destra della porta di Brustolin
5' rombo a centrocampo per mister Buglio, Bresciani gioca alle spalle di Chillemi e Mazzucco
3' Sesia riparte dal 3-5-2, ma con diverse novità rispetto a Sanremo: sulla destra gioca Cecchinato al posto di Syll (infortunato), in regia c'è Gulinelli (Pisanu squalificato), debutto in difesa per Lazzarini, con Arras preferito a Raffini nel tandem offensivo completato da Alfiero
1' si parte! Giornata soleggiata e non troppo fredda al "Chittolina"
PRIMO TEMPO
Formazioni:
VADO: Bellocci; Lazzarini, Bondioli, Saltarelli; Cecchinato, Ciccone, Gulinelli, De Rinaldis, Stampi; Arras, Alfiero. A disposizione: Boschi, Bussaglia, Raffini, Abonckelet, Caremoli, Piazza, Messina, Sacco, Barwuah. Allenatore: Sesia
ASTI: Brustolin; Ropolo, Toma, Gjura, Bresciani, Chillemi, Ortolano, Soplantai, Garcia, Mazzucco, Sacco. A disposizione: Bassani, Toldo, Larotonda, Ferrari, Pisciotta, Cussotto, Milaqi, Ciucci, Mancini. Allenatore: Buglio
Arbitro: Giannì di Reggio Emilia. Assistenti: De Candia di Bari - Arrigoni di Brescia