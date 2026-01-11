Calcio. Vado, ritorno al successo con spavento finale. Sesia: "Tanta roba fino al 3-1, poi si è spenta la luce a livello emotivo" (VIDEO)

 / Calcio

Ancora due gol subiti in superiorità numerica da parte dei rossoblu: "La settimana pesante probabilmente si è fatta sentire alla fine, dobbiamo avere più continuità nella partita"

Più luci che ombre nella vittoria casalinga del Vado contro l'Asti: i rossoblu hanno saputo rispondere con una prova di spessore dopo il roboante 3-0 incassato domenica scorsa a Sanremo, pur non convincendo fino in fondo considerando l'ultimo quarto d'ora di partita, quando i galletti, in inferiorità numerica, sono riusciti a trovare due reti, reclamando anche un possibile rigore al 95' sull'ultimo cross della gara. 

Mister Sesia, in sala stampa, ha evidenziato l'ottima prova dei suoi fino al 3-1, prima di una gestione degli ultimi minuti troppo passiva, complice probabilmente la settimana di allenamenti vissuta con il peso sulle spalle del capitombolo in terra matuziana.

