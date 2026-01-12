Karate Club Savona. Maya Marenco e Matteo Mondo convocati per gli Europei di Cipro

Sono state diramate venerdì le convocazioni da parte della Commissione Nazionale Giovanile di Karate per i Campionati Europei che si terranno a Cipro a febbraio.



In una giornata ha colpito duramente il Karate Club Savona per la perdita improvvisa del Maestro Fiorenzo Zucconi la Società Savonese ha visto convocati due suoi Atleti con la Nazionale Azzurra che volerà a Limassol, un risultato storico non solo per il Club ma per tutto il movimento delle Arti Marziali Liguri.





"Ieri in una giornata velata dalla tristezza - hanno commentato i dirigenti del KCS - è arrivata una notizia straordinaria. Abbiamo scelto di attendere a comunicarla, perché un traguardo così grande merita tutto il rispetto e lo spazio necessario per brillare.

Il KCS scrive una pagina della sua storia: due convocazioni in Maglia Azzurra.

Siamo immensamente orgogliosi di annunciare che l’Italia avrà due nuovi protagonisti:

• Maya Marenco -54 kg Cadetti

• Matteo Mondo -55 kg Junior

Siete stati immensi.

Questa convocazione non è un caso, ma il frutto di un 2025 vissuto col fiato corto, dedicato interamente a un progetto in cui abbiamo creduto, lavorato e lottato ogni singolo giorno.

Rappresentare l’Italia è un onore immenso e una grande responsabilità: siamo fieri di voi, come atleti e come persone.

Saremo al vostro fianco anche a Limassol, pronti a sostenervi con tutto il cuore, anche se da una prospettiva diversa.

Vogliamo però stringerci anche intorno ad Arianna Campo e Giacomo Ferraris. Eravate in quattro a giocarvi questa possibilità; questa volta il sorteggio del destino non vi ha premiati, ma il vostro valore non cambia. Il lavoro continua e il sogno Mondiale è lì, reale e alla portata di tutti.

Avanti tutta, siamo una squadra.

In bocca al lupo, ragazzi!"

