Borghetto Santo Spirito. L’Istituto “Val Varatella” è la prima “Scuola dello Sport” della regione

Non solo libri e banchi di scuola, ma anche piste d’atletica, tatami e piscine. All’Istituto Comprensivo “Val Varatella” di Borghetto S.S., l'educazione passa attraverso il movimento grazie al successo delle classi a “Curvatura Sportiva”, un progetto d’avanguardia che sta trasformando il modo di vivere l'esperienza scolastica per decine di alunni; prima scuola in regione ad essere entrata nella rete “Scuole dello Sport”.



Cos’è la Curvatura Sportiva?

La curvatura sportiva non è semplicemente un aumento delle ore di educazione fisica. Si tratta di un modello didattico innovativo che integra il potenziamento motorio nel piano di studi ordinario. Gli studenti hanno l’opportunità di sperimentare una vasta gamma di discipline durante l’orario scolastico, affiancando alla teoria in aula la pratica sul campo.

L’obiettivo? Offrire una formazione multidisciplinare che educhi alla salute, al fair play e alla gestione delle sfide quotidiane.



Un Viaggio tra le Discipline: Dalle Arti Marziali al Circo

Il calendario delle attività per i ragazzi delle classi sportive è fitto e stimolante. Nella prima parte dell’anno, gli alunni si sono misurati con:

La resistenza e la tecnica dell'atletica leggera;

La precisione del basket;

Il rigore disciplinare delle arti marziali;

L’espressione creativa della danza contemporanea.

Attualmente, i giovani atleti sono impegnati in tre fronti altrettanto entusiasmanti:

Circo: per sviluppare coordinazione, equilibrio e fiducia in se stessi.

Nuoto: fondamentale per la sicurezza in acqua e lo sviluppo armonico del corpo.

Tennis: per affinare riflessi e concentrazione.



Il Territorio scende in Campo

Il vero cuore pulsante del progetto è la sinergia con le società sportive locali. La scuola non è un’isola, ma un centro che dialoga costantemente con le realtà del territorio. Grazie a istruttori qualificati messi a disposizione dalle associazioni sportive, i ragazzi possono apprendere le basi tecniche direttamente da chi vive lo sport ogni giorno, creando un ponte prezioso tra l’istituzione scolastica e la comunità.

Dal circolo tennis Ceriale, al Doria Nuoto di Loano, all'Atletica Arcobaleno di Boissano sono numerose le società sportive che attraverso un accordo di rete collaborano attivamente per la realizzazione del progetto. Non meno importante la preziosa collaborazione con le amministrazioni locali dei comuni che hanno appoggiato fin da subito l’iniziativa: Ceriale, Borghetto S.S., Toirano e Balestrino sono attori protagonisti all’interno di questo progetto.



Sport e Didattica: Un Binomio Vincente

Perché puntare così tanto sullo sport? La ricerca pedagogica è chiara: l'attività motoria migliora le capacità cognitive, la memoria e l’attenzione.

"Lo sport a scuola non è un'alternativa allo studio, ma un suo potenziatore," spiegano i docenti e il dirigente, dott. Andrea Rossato "Insegna la resilienza, il rispetto delle regole e la collaborazione, competenze trasversali che i ragazzi si ritrovano poi nei compiti di matematica o nello studio della storia."

In un’epoca dominata dalla sedentarietà e dal digitale, l'iniziativa dell'IC “Val Varatella” rappresenta un faro di benessere, dimostrando che una scuola moderna è quella capace di mettere in movimento non solo i cervelli, ma anche i cuori e i corpi dei suoi studenti.