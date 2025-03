Giudice Sportivo, Promozione. Tutte le sanzioni, si arriva fino a cinque giornate di stop

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 23/2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 CELLA 1956 Per aver consentito, al termine della gara, l'indebito ingresso in zona riservata ad una persona non autorizzata, la quale rivolgeva ad un calciatore della società ospitata espressioni razziste e tentava di aggredirlo.





DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 10/4/2025

PROTO MARCO (ARGENTINA ARMA) Al 7 pt, rivolgeva alcune espressioni ingiuriose ed irriguardose al ddg.

RACO FABIO (VENTIMIGLIACALCIO) Al termine della gara si avvicinava con fare minaccioso al ddg e gli rivolgeva espressioni blasfeme ed irriguardose che reiterava alla notifica del provvedimento. Successivamente per recuperare i tesserini, si recava nello spogliatoio del ddg ove continuava a protestare.





INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 13/3/2025

CURRI SALVATORE (PONTELUNGO 1949)



AMMONIZIONE (I INFR)

LOMBARDI MATTEO (MILLESIMO CALCIO) 66/25



ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 10/4/2025

BIFFI ROBERTO (ARGENTINA ARMA) Al 46' del pt rivolgeva al ddg alcune espressioni ingiuriose ed irriguardose e blasfeme.





SQUALIFICA FINO AL 20/3/2025

MACCHIA FABIO (MILLESIMO CALCIO)



SQUALIFICA FINO AL 13/3/2025

ORCINO DAVIDE (ALBISSOLE 1909)

ROSSETTI CRISTIANO (LITTLE CLUB JAMES)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

VITALE ROBERTO (CALVARESE 1923)

PAGANO DANILO (CELLA 1956)



AMMONIZIONE (VI INFR)

SARPERO CARLO (ALBISSOLE 1909)

TOBIA FABIO (LEGINO 1910)

ZANARDINI FABIO (PONTELUNGO 1949)



AMMONIZIONE (II INFR)

BARLETTI ALESSIO (MAGRA AZZURRI)



AMMONIZIONE (I INFR)

BORGHETTI CHRISTIAN (LEVANTO CALCIO)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

VERONI DANIELE (SAN DESIDERIO) Al 10' st, protestava all'indirizzo del ddg rivolgendo espressioni irriguardose. Alla notifica del provvedimento di espulsione teneva una condotta irriguardosa porgendo la mana al ddg con fare irrisorio e proferiva ulteriori espressioni ingiuriose.





SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SADIKU LEON (LEGINO 1910)

GIORGI ALESSIO (LITTLE CLUB JAMES)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

OCCHIPINTI ANDREA (SAN DESIDERIO)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

SADIKU LEON (LEGINO 1910)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CANEPA MIRKO (CALVARESE 1923)

PEDACI LUIGI (CANALETTO SEPOR)

MARTE ROSARIO NICOLA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

FERRARI LEONARDO (FORZA E CORAGGIO)

IMPERATRICE MASSIMO (FORZA E CORAGGIO)

CINARDO SIMONE (LITTLE CLUB JAMES)

CALANDRINO MATTEO (PONTELUNGO 1949)

SFINJARI ERNAND (PONTELUNGO 1949)

COSTA FRANCESCO (PSM RAPALLO)

BUGLI LUCA (SAN CIPRIANO)

GUELFI LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)

GAMBACORTA LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

NDIAYE MOHAMET AURO LA (MILLESIMO CALCIO)

MATTIUCCI FRANCESCO (SUPERBA CALCIO 2017)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

REPETTO EDOARDO (BUSALLA CALCIO)

CUNEO SIMONE (CALVARESE 1923)

GHIRLANDA FRANCESCO (CALVARESE 1923)

BOUHRAME AMINE (CANALETTO SEPOR)

FERRARESI EMANUELE (CAPERANESE 2015)

LERZA FRANCESCO (CELLA 1956)

BONACORSI ALESSANDRO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

CAPPANNELLI MARCO (LEGINO 1910)

CORCIULO LUCA (PONTELUNGO 1949)

CHIARABINI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)

BONDELLI MARCO (SAN CIPRIANO)

MONTECUCCO PAOLO (SAN CIPRIANO)

CASTAGNETO FRANCESCO (SAN DESIDERIO)

GNECCO SIMONE (SAN DESIDERIO)

ROSSI LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)

UNGARO LUCA (VALLESCRIVIA 2018)



AMMONIZIONE (VIII INFR)

MUSCOLO ENRICO (CELLA 1956)

MOUSSAVI SEYED NADER (INTERCOMUNALE BEVERINO)

DELVIGO TOMMASO (LEVANTO CALCIO)

GALLUCCIO DANIELE (SESTRESE BOR. 1919)



AMMONIZIONE (VII INFR)

ANTONINI FILIPPO (CELLA 1956)

GENDUSO ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

MOLLO GIANFELICE (LEGINO 1910)

LEONARDI GIOVANNI (LITTLE CLUB JAMES)

FARINAZZO MATTIA (PONTELUNGO 1949)



AMMONIZIONE (VI INFR)

MOGGIA SEBASTIANO (LEVANTO CALCIO)

RAIOLA STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)

PICASSO MATTEO (PANCHINA)

TRAVERSO MARCO (SAMMARGHERITESE 1903)

GALLUCCIO ALESSIO (SAMPIERDARENESE)

REA ALFONSO (VENTIMIGLIACALCIO)



AMMONIZIONE (III INFR)

CAFFI FRANCESCO (ARGENTINA ARMA)

ORLANDO WALTER (ARGENTINA ARMA) 66/26

BELUFFI LUCA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CENISIO EDOARDO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

SECCO PIETRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

VINCI ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

ARZARELLO DARIO (FINALE)

HALAJ SERGIS (FINALE)

GARZOGLIO SAHEL (LEGINO 1910)

MONACIZZO CHRISTIAN (LEVANTO CALCIO)

DI MATTIA ANDREA (MILLESIMO CALCIO)

FACELLO LORENZO (MILLESIMO CALCIO)

FAVARA DAVIDE (NEW BRAGNOCALCIO)

TURCO SAMUELE (NEW BRAGNO CALCIO)

ALIZERI LORENZO (PONTELUNGO 1949)

POLLERO MICHELANGELO (PONTELUNGO 1949)

BACCINI GABRIELE (SAN DESIDERIO)

COMPAGNONE MARCO (VALLESCRIVIA 2018)

SPADONI CHRISTIAN (VALLESCRIVIA 2018)



AMMONIZIONE (II INFR)

IADANZA FRANCESCO (ALBISSOLE 1909)

SEMATI TAHA OTHMAN M (ARGENTINA ARMA)

CARLINI EDOARDO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

ESPOSITO MATTEO (NEW BRAGNO CALCIO)

VASIUNIN IVAN (NEW BRAGNO CALCIO)

SPADONI EDOARDO (PANCHINA)

ALESSO DAVIDE (SAN CIPRIANO)

ROSASCO TOMMASO (SAN CIPRIANO)

LORENZI FRANCESCO (VENTIMIGLIACALCIO)

SPARMA MARCO (VENTIMIGLIACALCIO)



AMMONIZIONE (I INFR)