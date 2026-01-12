Calcio, Celle Varazze. Le ingenuità costano ancora caro, il Club Milano fa suoi i tre punti con Dell'Acqua e Henry (VIDEO)

La sfida del Brera poteva rappresentare un passaggio chiave nella stagione del Celle Varazze, soprattutto per allontanare qualche ansia di classifica di troppo, invece i biancoblu, pur limitati dalle assenze, sono apparsi ancora una volta troppo svagati nei momenti chiave della gara.

Dopo le disattenzioni con il Ligorna, anche il Club Milano ha infatti avuto buon gioco nel trovare la via della porta.

Il primo gol del Club Milano è arrivato da uno schema basilare su calcio d'angolo, con Gnecchi e Capra in ritardo nel chiudere su Dell'Acqua. Trovato il pareggio su un tiro deviato di Donaggio nel corso della ripresa, le civette hanno calato subito l'attenzione, permettendo all'esordiente Thierry Henry di battere verso la porta dai venti metri e superare Albertoni.



Club Milano: Stucchi, Di Pentima, Maurizii, Acella, Marzupio, Rigo, Dell'Acqua, Tonon, Di Nella, Vedovati, Di Coste.

Allenatore: Scavo

Celle Varazze : Albertoni, De Benedetti, Capra, Balan, Donaggio, Scarfò, Gnecchi, Padovan, Melani, Limongelli, Miragliotta.

Allenatore: Pisano

