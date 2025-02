Serie D. Giudice Sportivo. Multa e diffida del campo per il Varese, lo schiaffo di Troiano costa tre giornate di squalifica al centrocampista del Vado

GARE DEL 23/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



SOCIETA'

AMMENDA

Euro 2.000,00 e diffida CITTA DI VARESE S.R.L.

Per avere propri sostenitori, nel corso dell'intervallo e al termine della gara, rivolto reiterate espressioni offensive all'indirizzo della Terna arbitrale, nonché lanciando numerosi sputi che attingevano l'arbitro all'addome e un A.A. sul petto (2 volte). Inoltre i medesimi intonavano cori implicanti discriminazione territoriali. ( RA - RAA )



ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ROSSI EZIO (BORGARO NOBIS 1965)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro.



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

TROIANO LUCA (VADO 1913 A.S.D.)

Per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario.



SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ZUCCO DANIELE (BORGARO NOBIS 1965)

Per proteste nei confronti del Direttore di gara espresse con eccessiva veemenza.



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GIOANNINI MATTEO DOMENICO (BORGARO NOBIS 1965)

GABRIELI NICCOLO (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

SCARRONE TOMMASO (IMPERIA CALCIO SRL)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BRUSTOLIN SILVIO (ASTI)

ROSANO SAMUELE (CHISOLA CALCIO)

RIVOIRA LEONARDO (SALUZZO)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIV. IN AMMONIZIONE (XIV INFR)

DEGRASSI ALESSANDRO (CHISOLA CALCIO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

BECCHI ANDREA (CHIERI)

CALDAROLA ANDREA (SALUZZO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DIOP MODOU (ASTI)

MAYR NOAH (ASTI)

NGAMBA THADEE ALVARO (CAIRESE)

BENUCCI LORENZO (CHIERI)

ROSSI EMILIANO (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

GRAZIANI THOMAS (IMPERIA CALCIO SRL)

GAGLIARDI GIORGIO (SANREMESE CALCIO SSD A RL)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

FISSORE MATTEO (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)