Calcio | 12 gennaio 2026, 18:10

Calcio. E' turbo Carcarese alla ripresa, i biancorossi lasciano la zona playout con il 5-0 al Golfo Paradiso

Pokerissimo per mister Battistel

Ancora una vittoria esterna, ancora un successo a suon di gol per una Carcarese che, nel momento di maggior difficoltà ha avuto la forza di rimboccarsi le maniche.

Dopo la vittoria di Taggia pre natalizia, i valbormidesi hanno espugnato anche il terreno del Golfo Paradiso, con un sonante 5-0.

A segno dopo mezz'ora con il nuovo acquisto Ferraro, la squadra di Battistel ha posto in ghiaccio il risultato allo scadere della prima frazione, grazie al rigore trasformato da Elia Zunino.

Nella ripresa lo show biancorosso non si è fermato con Cancellara, Brignone e Garcia bravi a calare il pokerissimo.

Il modo migliore per iniziare l'anno nuovo dalle parti del Corrent.

GOLFO PARADISO:  - CARCARESE 0-5

Marcatori: 33’ Ferraro, 42’ Zunino (Rig.), 55’ Cancellara, 60’ Brignone, 90’ Garcia

Golfo Paradiso: Ragher, Paccagnini, Rovegno, Federici, Compagnone, Di Lisi, Ivaldi G., De Paoli, Ferrante, Corsini, Xaliloulah. All. Bianco

Carcarese: Giribaldi, Ferraro, Nonnis, Prato, Di Mattia, Galli, Moretti L., Cancellara, Bablyuk, Brignone, Zunino. All.Battistel

Arbitro: Andrea Brizzi della Spezia

Redazione

