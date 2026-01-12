Calcio. L'Albissole vola sempre più in alto, il 2-0 al Finale decreta la prima fuga

Due gol nella prima fase di gioco e risultato blindato già alla metà del primo tempo. L'Albissole continua a lanciare segnali da grande squadra, se non fosse sufficiente la classifica a confermare quanto di buono i ceramisti hanno saputo mettere sul rettangolo verde da inizio campionato.

Dalle parti del Faraggiana giustamente nessuno si sbottona, ma iniziare il girone di ritorno con quattro punti di vantaggio sulla prima inseguitrice non può che rappresentare il viatico migliore nella rincorsa verso la promozione.

L'Autogol di Bellotti e la rete di Macagno (all'ottavo centro stagionale) sono valse oro nella prima gara del girone di ritorno, ancor di più dopo il maxi scivolone della Praese, piegata con un netto 4-0 dal Little Club James.

Continua invece il momento di fragilità per i giallorossoblu, a secco di vittorie (escluso il successo sul Bragno, poi ritirato) dallo scorso ottobre. Il tesoretto accumulato nelle prime giornate si è consumato, con la squadra di Alessi risucchiata in zona playout.



ALBISSOLE - FINALE 0-2

Marcatori: 9’ Bellotti (aut.), 25’ Macagno.

Albissole: Pastorino, Barisone, De Cerchi, Chiarlone, Favorito, Basso, Vierci, Dorno, Cuka, Macagno, Invernizzi.

Allenatore: Cattardico.



Finale: Canonica, Caligaris, Puddu D., Bogarin, Bellotti, Tona, Mallarino, Moretti F., Vittori Y., Bazzano, Polito.

Allenatore: Alessi.



Arbitro: Francesco Gardella di Chiavari.