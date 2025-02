Nuoto, alla Sciorba di Genova il campionato regionale assoluto in vasca corta: i risultati del Doria Nuoto Loano

Il weekend scorso (22-23 febbraio) si è svolto il campionato regionale assoluto di nuoto in vasca corta alla Sciorba di Genova. In gara anche diversi portacolori del Doria Nuoto Loano.

"Gli atleti che hanno rappresentato il Doria Nuoto sono stati protagonisti di ottime prestazioni, ottenendo tutti quanti i loro primati stagionali - spiegano dal club loanese - Nella giornata di sabato hanno gareggiato nella distanza dei 200 metri stile libero Alessandro Cominato e Pietro Zangrandi, negli 800 metri stile libero Ettore Durante, Pietro Zangrandi e Alessandro Cominato il quale ha ottenuto non solo il proprio primato personale ma è anche salito sul terzo gradino del podio regionale assoluto".

"Domenica hanno gareggiato Edoardo Bottino nei 400 misti e 50 rana, Francesco Vigolungo nei 50 dorso, 50 rana e 100 misti, Pietro Zangrandi nel 400 stile e 1500 stile e Alessandro Cominato nel 400 stile e 1500 stile: proprio Cominato non solo ha migliorato notevolmente il tempo, ma si è posizionato al secondo posto della classifica generale ottenendo così il pass per i Campionati Italiani Giovanili a Riccione in programma ai primi di aprile".

"Per concludere l’intenso weekend di gare i ragazzi hanno partecipato nella staffetta 4x100 mista aggiudicandosi il quarto posto con la formazione: dorso Pietro Zangrandi, rana Edoardo Bottino, farfalla Alessandro Cominato e stile libero Ettore Durante - concludono dal Doria Nuoto - L’allenatrice Anna si ritiene pienamente soddisfatta di tutte le prove ottenute dai ragazzi durante questo campionato regionale assoluto e con i ragazzi e gli altri compagni di squadra torneranno a preparare le Finali del Campionato Regionale di Categoria previsto a metà marzo".