Calcio. Pontelungo di rimonta, il girone di ritorno si apre con il 2-1 alla Superba

Ardissone ha realizzato il gol decisivo

Il Pontelungo inizia il 2026 con una vittoria importante, battendo 2-1 la Superba in una partita combattuta. Primo tempo equilibrato e senza grandi emozioni, con poche occasioni da entrambe le parti e il punteggio che resta sullo 0-0.

Nella ripresa, al 52’, Pasqualino sblocca la gara con un tiro dalla distanza che si infila a fil di palo alla sinistra di Pusceddu. La reazione del Pontelungo è immediata: Ardissone sfonda sulla sinistra, il suo cross attraversa tutta l’area e arriva a Delfino che dalla destra firma il pareggio. L’1-1 rilancia la partita e la squadra di Zanardini prende fiducia, mettendo sotto pressione gli ospiti.

Il gol decisivo arriva all'83’: Ardissone recupera palla sulla trequarti e, dal limite dell’area, lascia partire un tiro preciso sul palo destro di Cannavò che regala il 2-1. Nel finale la Superba prova a riequilibrare il risultato, ma il Pontelungo controlla bene e sfiora più volte il tris in contropiede.

Tre punti meritati per il Pontelungo, che parte con il piede giusto e conquista fiducia in vista delle prossime sfide.





PONTELUNGO – SUPERBA 2– 1

Marcatori: 51’ Pasqualino, 53’ Delfino, 72’ Ardissone.



Pontelungo: Pusceddu, Barbero, Calcagno, Beron, Farinazzo, Guardone M., Delfino, Puddu G., Rocca, Piu, Chariq.

Allenatore: Zanardini.



Superba: Cannavò, Ravera, Palmisano, Mattera, Rapetti, Leo, Pasqualino, Sacco, Mereto, Cadenasso, Callà. Allenatore:Gullo.

Arbitro: Luca Magaglio di Imperia.