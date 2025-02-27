Giudice Sportivo, Prima Categoria. Tutti i provvedimenti nei quattro gironi liguri

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 22/2/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR)
- BONVENTI LUCA (COGORNESE)
- DE TRIZIO LEO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)
-
ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
- D AMELIO FRANCESCO (ATLETICO CASARZA LIGURE)
AMMONIZIONE (III INFR)
- DASARO GIOVANNI (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
AMMONIZIONE (II INFR)
- BOLLENTINI ROBERTO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
- GHIO LUCA (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
- FURIO PIETRO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
- CALCAGNO MATTEO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
- MAZZOLINI RICCARDO (BOLZANETESE VIRTUS)
- CHIRIVINO IVAN (MULTEDO 1930)
- MUSSO FILIPPO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
- CASALINUOVO RAFFAELE (SPOTORNESE CALCIO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
- FARACI FRANCESCO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
- ACCARDO ANDREA (ATLETICO QUARTO)
- ALTOSOLE PAOLO (BORGO INCROCIATI)
- BONADIES GIANLUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
- SACCOMANNI RICCARDO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
- PORQUEDDU MARCO (MAROLACQUASANTA)
- BERGITTO EDOARDO (PRIARUGGIA G.MORA)
- VERDIANI ENRICO (PRIARUGGIA G.MORA)
- PASINI PIETRO (RIOMAIOR 1965)
- BARBIERI RAFFAELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
- SCARPINO SAMUELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
- MOSCA ALESSANDRO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
- MONTICONE ANDREA (CASARZA LIGURE)
- CODDA PAOLO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
- BACHEROTTI FILIPPO (ATLETICO CASARZA LIGURE)
- FILIPELLI LUCA (ATLETICO CASARZA LIGURE)
- FURIO PIETRO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
- GARAVENTA MATTIA RENATO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
- SALONI FILIPPO (RIOMAIOR 1965)
- GUAZZI FILIPPO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
- PATITUCCI ADRIANO (SPOTORNESE CALCIO)
- ALVARADO RIVERA GEORDIE (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
- PARODI EDOARDO (ATLETICO QUARTO)
- BONARA SIMONE (BOLZANETESE VIRTUS)
- BISIO ANDREA (MULTEDO 1930)
- RIVANERA FRANCESCO (OLD BOYS RENSEN)
- MOLON LORENZO (SAVIGNONE)
AMMONIZIONE (VI INFR)
- CHIAPPERINI TOMMASO (COGORNESE)
- PICCARDO CHRISTIAN (OLD BOYS RENSEN)
- BACHEROTTI TOMMASO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
AMMONIZIONE (III INFR)
- GUAZZONI LUCA (CASARZA LIGURE)
- PETACCHI NICCOLO (CASTELNOVESE)
- D ALPAOS DANIELE (COGORNESE)
- DONADEO GIOVANNI (COGORNESE)
- MAZZINO GIACOMO (COGORNESE)
- ADAMI GIACOMO (MAROLACQUASANTA)
- NNANNA THANKGOD (ROSSIGLIONESE)
- WINTOUR PHILIP (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)
- GAGGERO LORENZO (SAVONA F.B.C. 1907)
- CIZMJA DRITAN (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
- ROSSETTI STEFANO (SPERANZA 1912 F.C.)
- CANEVARI LEONARDO (SPOTORNESE CALCIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
- CUTRIGNELLI CARLO EMANUELE (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
- PAPIRI LORENZO (BOLZANETESE VIRTUS)
- SALMASO ANDREA (BORGORATTI)
- BOTTI GIACOMO (CASARZA LIGURE)
- CISSE IBRAHIMA (CASTELNOVESE)
- CASTELLANOTTI DAVIDE (MAROLACQUASANTA)
- MANCUSO SIMONE (OLD BOYS RENSEN)
- PAINI SIMONE (OLD BOYS RENSEN)
- ANSALONI FEDERICO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)
- MATRANGA MARCO (SAVIGNONE)
- RUBINI GIACOMO (SAVIGNONE)
- RIGNANESE FABIO (SAVONA F.B.C. 1907)
- COSTA ALESSANDRO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
AMMONIZIONE (I INFR)
- PERAZZO ALESSIO (COGORNESE)
- BISELLI GIANLUCA (IRON FOX AMEGLIESE)
- RICCI CHRIS (IRON FOX AMEGLIESE)
- EMINENTE GIORGIO (MAROLACQUASANTA)
- MOSCHILLO MARCO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
GARE DEL 23/2/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
- Euro 50,00 POLIS. PIEVE LIGURE
- DIFFIDA Per la mancanza del tabellone numerico per le sostituzioni.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 13/3/2025
- MOZZONE CLAUDIO (DEGO CALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
- OLIVIERI ERMANNO (QUILIANO&VALLEGGIA)
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA
- FREGOSO ALBERTO (COLLI 2024)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
- CASELLA MASSIMILIANO (ONEGLIA CALCIO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
- MOLINARO GIANLUCA (QUILIANO&VALLEGGIA)
AMMONIZIONE (III INFR)
- GHIGLIAZZA FABIO (ANDORA 1966)
- OLIVA MAURIZIO (VADESE CALCIO 2018)
AMMONIZIONE (II INFR)
- VINDIGNI DANILO (GOLFO DIANESE 1923)
- ROTIROTI DAVIDE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)
- SABATINI GABRIELE (SANTERENZINA)
AMMONIZIONE (I INFR)
- FRANCESCHINI MARCO (APPARIZIONE FC)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
- SOMMOVIGO GIANMARCO (BOLANESE)
- Al 44' st rivolgeva al ddg un'espressione ingiuriosa.
- SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
- CRAFA SAMUEL (CADIMARE CALCIO) Al 45 st, colpiva volontariamente un avversario con un calcio senza provocare conseguenze lesive.
- CRAFA SAMUEL (CADIMARE CALCIO) Al 45 st, colpiva volontariamente un avversario con un calcio senza provocare conseguenze lesive.
- SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
- LANTERI NICOLO (GOLFO DIANESE 1923)
- LANTERI NICOLO (GOLFO DIANESE 1923)
- SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
- BURDISSO SIMONE (IMPERIESE CALCIO)
- Al 44' st rivolgeva al ddg un'espressione ingiuriosa.
CALCIATORI NON ESPULSI
- SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
- ASCOLI MATTEO (RICCO LE RONDINI) Al termine della gara rivolgeva al ddg un'espressione ingiuriosa.
- ASCOLI MATTEO (RICCO LE RONDINI) Al termine della gara rivolgeva al ddg un'espressione ingiuriosa.
- SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
- CALVI SAMUELE (MASONE)
- CALVI SAMUELE (MASONE)
- SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
- REBELLA FAUSTO (DEGO CALCIO)
- LEOTTA MARCO (MALLARE)
- PIRLO EMANUELE (MASONE)
- REJAIBI SABEUR (MASONE)
- CAGNO CHRISTIAN (PEGLI LIDO FBC)
- GARZIA SIMONE (ROMITO MAGRA 1922)
- CARTA SIMONE (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
- AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
- LORENZINI EDOARDO (COLLI 2024)
- SAMBA KARIM (VADESE CALCIO 2018)
- AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
- FRANCO RICCARDO (ANDORA 1966)
- POLLIO TIZIANO (ANDORA 1966)
- METANI FLORIAN (BORGHETTO 1968)
- MANFREDI GABRIELE (CADIMARE CALCIO)
- BRIANO MATTEO (MALLARE)
- DE MATTEIS SIMONE (ONEGLIA CALCIO)
- FIOCCHI MANUEL (RICCO LE RONDINI)
- CUCURNIA NICOLO (ROMITO MAGRA 1922)
- VICINI GIACOMO (SANTERENZINA)
- MUKAJ BREJDI (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
- SABALLY IBRAHIM (VADESE CALCIO 2018)
- AMMONIZIONE (VIII INFR)
- QUARTIERI TOMMASO (BORGHETTO 1968)
- CALVINI DAVIDE (GOLFO DIANESE 1923)
- KADRIJA HEROLIND (MALLARE)
- CONDORELLI NICOLO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)
- ABDELFATTAH RAMY SALAH AFIF (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
- AMMONIZIONE (VII INFR)
- HAMATI ARTUR (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
- DIOTTO MASSIMILIANO (DEGO CALCIO)
- FEJZILLARI XHONI (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)
- GRECO DAVIDE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)
- AMMONIZIONE (VI INFR)
- MODESTI OMAR (ANDORA 1966)
- PALTRINIERI SIMONE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
- SABIA SIMONE (BORGHETTO 1968)
- CASTI ROBERTO (COLLI 2024)
- GROSSO GIULIO (MALLARE)
- BONATI ALESSANDRO (ROMITO MAGRA 1922)
- ALBANESE GABRIELE (VADESE CALCIO 2018)
- DANNA SIMONE (VADESE CALCIO 2018)
- TAVARONE FRANCESCO (VADESE CALCIO 2018)
- SECCO ALESSANDRO (VADINO FOOTBALL CLUB)
- AMMONIZIONE (III INFR)
- AICARDI NICOLO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
- BIAGIONI LUCA (BOLANESE)
- GRANDI ALESSIO (CAMPOROSSO)
- NEGRO FABRIZIO (CENGIO)
- PAGANINI EDOARDO (COLLI 2024)
- GARIBBO DAVIDE (GOLFO DIANESE 1923)
- OLIVERI MATTEO (MALLARE)
- COSENTINO TOMMASO (ONEGLIA CALCIO)
- PELLEGRINO GILBERTO (ONEGLIA CALCIO)
- BROZZO TOMMASO (RICCO LE RONDINI) 66/29
- MAGGIANI ANDREA (RICCO LE RONDINI)
- SOGNO ALESSANDRO (RIESE)
- GIORDANO UMBERTO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)
- RIZZO SONNY (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)
- AMMONIZIONE (II INFR)
- OSINAGA QUISPE JUAN PABLO (ANDORA 1966)
- BRISELLI VITTORIO (BOLANESE)
- RIMASSA ANDREA (BORGHETTO 1968)
- DEL VIGO RUGGERO (BRUGNATO 1955)
- LOPEZ MAICOL (CADIMARE CALCIO)
- VERO GIANLUCA (DEGO CALCIO)
- MEDA RICCARDO (IMPERIESE CALCIO)
- SASSO SAMUELE (ONEGLIA CALCIO)
- PESENTI DANIEL HYLMI DA (PEGLI LIDO FBC)
- COZZOLINO VINCENZO (QUILIANO&VALLEGGIA)
- MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS A. (RICCO LE RONDINI)
- TEDESCHI ANDREA (ROMITO MAGRA 1922)
- GUZZONI GIACOMO (SANTERENZINA)
- RAFFA LUCA (VADESE CALCIO 2018)
- PLANDO FRANCESCO (VADINO FOOTBALL CLUB)
- AMMONIZIONE (I INFR)
- AFONSO CALEFE GUSTAVO (CADIMARE CALCIO)
- DALHOUMI BASSEM (CADIMARE CALCIO)
- SECCAFEN ROBERTO (CENGIO)
- COLDANI GABRIELE (F.C.LAVAGNA 2.0)
- SPALLETTA MARIO (F.C.LAVAGNA 2.0)
- DELLEPIANE LORENZO (PEGLI LIDO FBC)
- DEMBELE MOUSSA (QUILIANO&VALLEGGIA)
- PICCALUGA LORENZO (QUILIANO&VALLEGGIA)
- GALANTI NOBIL FULVIO (RICCO LE RONDINI)
- SCIANDRA LUCA (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
- FABBRETTI IGOR (VADESE CALCIO 2018)