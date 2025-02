Giudice Sportivo, Prima Categoria. Tutti i provvedimenti nei quattro gironi liguri

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 22/2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

BONVENTI LUCA (COGORNESE)

DE TRIZIO LEO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)



ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

D AMELIO FRANCESCO (ATLETICO CASARZA LIGURE)



AMMONIZIONE (III INFR)

DASARO GIOVANNI (GOLIARDICA GENOVESE 1967)



AMMONIZIONE (II INFR)

BOLLENTINI ROBERTO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

GHIO LUCA (SEGESTA SESTRI LEVANTE)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FURIO PIETRO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CALCAGNO MATTEO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

MAZZOLINI RICCARDO (BOLZANETESE VIRTUS)

CHIRIVINO IVAN (MULTEDO 1930)

MUSSO FILIPPO (RABONA VIA DELLACCIAIO)

CASALINUOVO RAFFAELE (SPOTORNESE CALCIO)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FARACI FRANCESCO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

ACCARDO ANDREA (ATLETICO QUARTO)

ALTOSOLE PAOLO (BORGO INCROCIATI)

BONADIES GIANLUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

SACCOMANNI RICCARDO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

PORQUEDDU MARCO (MAROLACQUASANTA)

BERGITTO EDOARDO (PRIARUGGIA G.MORA)

VERDIANI ENRICO (PRIARUGGIA G.MORA)

PASINI PIETRO (RIOMAIOR 1965)

BARBIERI RAFFAELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

SCARPINO SAMUELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

MOSCA ALESSANDRO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

MONTICONE ANDREA (CASARZA LIGURE)

CODDA PAOLO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BACHEROTTI FILIPPO (ATLETICO CASARZA LIGURE)

FILIPELLI LUCA (ATLETICO CASARZA LIGURE)

FURIO PIETRO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

GARAVENTA MATTIA RENATO (RABONA VIA DELLACCIAIO)

SALONI FILIPPO (RIOMAIOR 1965)

GUAZZI FILIPPO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

PATITUCCI ADRIANO (SPOTORNESE CALCIO)

ALVARADO RIVERA GEORDIE (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)



AMMONIZIONE (VII INFR)

PARODI EDOARDO (ATLETICO QUARTO)

BONARA SIMONE (BOLZANETESE VIRTUS)

BISIO ANDREA (MULTEDO 1930)

RIVANERA FRANCESCO (OLD BOYS RENSEN)

MOLON LORENZO (SAVIGNONE)



AMMONIZIONE (VI INFR)

CHIAPPERINI TOMMASO (COGORNESE)

PICCARDO CHRISTIAN (OLD BOYS RENSEN)

BACHEROTTI TOMMASO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)



AMMONIZIONE (III INFR)

GUAZZONI LUCA (CASARZA LIGURE)

PETACCHI NICCOLO (CASTELNOVESE)

D ALPAOS DANIELE (COGORNESE)

DONADEO GIOVANNI (COGORNESE)

MAZZINO GIACOMO (COGORNESE)

ADAMI GIACOMO (MAROLACQUASANTA)

NNANNA THANKGOD (ROSSIGLIONESE)

WINTOUR PHILIP (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

GAGGERO LORENZO (SAVONA F.B.C. 1907)

CIZMJA DRITAN (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

ROSSETTI STEFANO (SPERANZA 1912 F.C.)

CANEVARI LEONARDO (SPOTORNESE CALCIO)



AMMONIZIONE (II INFR)

CUTRIGNELLI CARLO EMANUELE (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

PAPIRI LORENZO (BOLZANETESE VIRTUS)

SALMASO ANDREA (BORGORATTI)

BOTTI GIACOMO (CASARZA LIGURE)

CISSE IBRAHIMA (CASTELNOVESE)

CASTELLANOTTI DAVIDE (MAROLACQUASANTA)

MANCUSO SIMONE (OLD BOYS RENSEN)

PAINI SIMONE (OLD BOYS RENSEN)

ANSALONI FEDERICO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

MATRANGA MARCO (SAVIGNONE)

RUBINI GIACOMO (SAVIGNONE)

RIGNANESE FABIO (SAVONA F.B.C. 1907)

COSTA ALESSANDRO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)



AMMONIZIONE (I INFR)

PERAZZO ALESSIO (COGORNESE)

BISELLI GIANLUCA (IRON FOX AMEGLIESE)

RICCI CHRIS (IRON FOX AMEGLIESE)

EMINENTE GIORGIO (MAROLACQUASANTA)

MOSCHILLO MARCO (RABONA VIA DELLACCIAIO)





GARE DEL 23/2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 POLIS. PIEVE LIGURE

DIFFIDA Per la mancanza del tabellone numerico per le sostituzioni.



DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 13/3/2025

MOZZONE CLAUDIO (DEGO CALCIO)



AMMONIZIONE (I INFR)

OLIVIERI ERMANNO (QUILIANO&VALLEGGIA)



ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

FREGOSO ALBERTO (COLLI 2024)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CASELLA MASSIMILIANO (ONEGLIA CALCIO)



AMMONIZIONE (VI INFR)

MOLINARO GIANLUCA (QUILIANO&VALLEGGIA)



AMMONIZIONE (III INFR)

GHIGLIAZZA FABIO (ANDORA 1966)

OLIVA MAURIZIO (VADESE CALCIO 2018)



AMMONIZIONE (II INFR)

VINDIGNI DANILO (GOLFO DIANESE 1923)

ROTIROTI DAVIDE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

SABATINI GABRIELE (SANTERENZINA)



AMMONIZIONE (I INFR)

FRANCESCHINI MARCO (APPARIZIONE FC)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

SOMMOVIGO GIANMARCO (BOLANESE) Al 44' st rivolgeva al ddg un'espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE CRAFA SAMUEL (CADIMARE CALCIO) Al 45 st, colpiva volontariamente un avversario con un calcio senza provocare conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE LANTERI NICOLO (GOLFO DIANESE 1923)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA BURDISSO SIMONE (IMPERIESE CALCIO)



CALCIATORI NON ESPULSI