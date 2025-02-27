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Calcio | 27 febbraio 2025, 18:40

Giudice Sportivo, Prima Categoria. Tutti i provvedimenti nei quattro gironi liguri

Giudice Sportivo, Prima Categoria. Tutti i provvedimenti nei quattro gironi liguri

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 22/2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

  • BONVENTI LUCA (COGORNESE)
  • DE TRIZIO LEO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)
  •  

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

  • D AMELIO FRANCESCO (ATLETICO CASARZA LIGURE)
     

AMMONIZIONE (III INFR)

  • DASARO GIOVANNI (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
     

AMMONIZIONE (II INFR)

  • BOLLENTINI ROBERTO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
  • GHIO LUCA (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
     

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

  • FURIO PIETRO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
     

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

  • CALCAGNO MATTEO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
  • MAZZOLINI RICCARDO (BOLZANETESE VIRTUS)
  • CHIRIVINO IVAN (MULTEDO 1930)
  • MUSSO FILIPPO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
  • CASALINUOVO RAFFAELE (SPOTORNESE CALCIO)
     

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

  • FARACI FRANCESCO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
  • ACCARDO ANDREA (ATLETICO QUARTO)
  • ALTOSOLE PAOLO (BORGO INCROCIATI)
  • BONADIES GIANLUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
  • SACCOMANNI RICCARDO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
  • PORQUEDDU MARCO (MAROLACQUASANTA)
  • BERGITTO EDOARDO (PRIARUGGIA G.MORA)
  • VERDIANI ENRICO (PRIARUGGIA G.MORA)
  • PASINI PIETRO (RIOMAIOR 1965)
  • BARBIERI RAFFAELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
  • SCARPINO SAMUELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
  • MOSCA ALESSANDRO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)
     

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

  • MONTICONE ANDREA (CASARZA LIGURE)
  • CODDA PAOLO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
     

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

  • BACHEROTTI FILIPPO (ATLETICO CASARZA LIGURE)
  • FILIPELLI LUCA (ATLETICO CASARZA LIGURE)
  • FURIO PIETRO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
  • GARAVENTA MATTIA RENATO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
  • SALONI FILIPPO (RIOMAIOR 1965)
  • GUAZZI FILIPPO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
  • PATITUCCI ADRIANO (SPOTORNESE CALCIO)
  • ALVARADO RIVERA GEORDIE (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
     

AMMONIZIONE (VII INFR)

  • PARODI EDOARDO (ATLETICO QUARTO)
  • BONARA SIMONE (BOLZANETESE VIRTUS)
  • BISIO ANDREA (MULTEDO 1930)
  • RIVANERA FRANCESCO (OLD BOYS RENSEN)
  • MOLON LORENZO (SAVIGNONE)
     

AMMONIZIONE (VI INFR)

  • CHIAPPERINI TOMMASO (COGORNESE)
  • PICCARDO CHRISTIAN (OLD BOYS RENSEN)
  • BACHEROTTI TOMMASO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
     

AMMONIZIONE (III INFR)

  • GUAZZONI LUCA (CASARZA LIGURE)
  • PETACCHI NICCOLO (CASTELNOVESE)
  • D ALPAOS DANIELE (COGORNESE)
  • DONADEO GIOVANNI (COGORNESE)
  • MAZZINO GIACOMO (COGORNESE)
  • ADAMI GIACOMO (MAROLACQUASANTA)
  • NNANNA THANKGOD (ROSSIGLIONESE)
  • WINTOUR PHILIP (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)
  • GAGGERO LORENZO (SAVONA F.B.C. 1907)
  • CIZMJA DRITAN (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
  • ROSSETTI STEFANO (SPERANZA 1912 F.C.)
  • CANEVARI LEONARDO (SPOTORNESE CALCIO)
     

AMMONIZIONE (II INFR)

  • CUTRIGNELLI CARLO EMANUELE (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
  • PAPIRI LORENZO (BOLZANETESE VIRTUS)
  • SALMASO ANDREA (BORGORATTI)
  • BOTTI GIACOMO (CASARZA LIGURE)
  • CISSE IBRAHIMA (CASTELNOVESE)
  • CASTELLANOTTI DAVIDE (MAROLACQUASANTA)
  • MANCUSO SIMONE (OLD BOYS RENSEN)
  • PAINI SIMONE (OLD BOYS RENSEN)
  • ANSALONI FEDERICO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)
  • MATRANGA MARCO (SAVIGNONE)
  • RUBINI GIACOMO (SAVIGNONE)
  • RIGNANESE FABIO (SAVONA F.B.C. 1907)
  • COSTA ALESSANDRO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
     

AMMONIZIONE (I INFR)

  • PERAZZO ALESSIO (COGORNESE)
  • BISELLI GIANLUCA (IRON FOX AMEGLIESE)
  • RICCI CHRIS (IRON FOX AMEGLIESE)
  • EMINENTE GIORGIO (MAROLACQUASANTA)
  • MOSCHILLO MARCO (RABONA VIA DELLACCIAIO)

     

GARE DEL 23/2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

  • Euro 50,00 POLIS. PIEVE LIGURE
  • DIFFIDA Per la mancanza del tabellone numerico per le sostituzioni.
     

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 13/3/2025

  • MOZZONE CLAUDIO (DEGO CALCIO)
     

AMMONIZIONE (I INFR)

  • OLIVIERI ERMANNO (QUILIANO&VALLEGGIA)
     

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

  • FREGOSO ALBERTO (COLLI 2024)
     

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

  • CASELLA MASSIMILIANO (ONEGLIA CALCIO)
     

AMMONIZIONE (VI INFR)

  • MOLINARO GIANLUCA (QUILIANO&VALLEGGIA)
     

AMMONIZIONE (III INFR)

  • GHIGLIAZZA FABIO (ANDORA 1966)
  • OLIVA MAURIZIO (VADESE CALCIO 2018)
     

AMMONIZIONE (II INFR)

  • VINDIGNI DANILO (GOLFO DIANESE 1923)
  • ROTIROTI DAVIDE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)
  • SABATINI GABRIELE (SANTERENZINA)
     

AMMONIZIONE (I INFR)

  • FRANCESCHINI MARCO (APPARIZIONE FC)
     

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

  • SOMMOVIGO GIANMARCO (BOLANESE)
    • Al 44' st rivolgeva al ddg un'espressione ingiuriosa.
       
    • SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
      • CRAFA SAMUEL (CADIMARE CALCIO) Al 45 st, colpiva volontariamente un avversario con un calcio senza provocare conseguenze lesive.
         
    • SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
      • LANTERI NICOLO (GOLFO DIANESE 1923)
         
    • SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
      • BURDISSO SIMONE (IMPERIESE CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

  • SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
    • ASCOLI MATTEO (RICCO LE RONDINI) Al termine della gara rivolgeva al ddg un'espressione ingiuriosa.
       
  • SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
    • CALVI SAMUELE (MASONE)
       
  • SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
    • REBELLA FAUSTO (DEGO CALCIO)
    • LEOTTA MARCO (MALLARE)
    • PIRLO EMANUELE (MASONE)
    • REJAIBI SABEUR (MASONE)
    • CAGNO CHRISTIAN (PEGLI LIDO FBC)
    • GARZIA SIMONE (ROMITO MAGRA 1922)
    • CARTA SIMONE (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
       
  • AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
    • LORENZINI EDOARDO (COLLI 2024)
    • SAMBA KARIM (VADESE CALCIO 2018)
       
  • AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
    • FRANCO RICCARDO (ANDORA 1966)
    • POLLIO TIZIANO (ANDORA 1966)
    • METANI FLORIAN (BORGHETTO 1968)
    • MANFREDI GABRIELE (CADIMARE CALCIO)
    • BRIANO MATTEO (MALLARE)
    • DE MATTEIS SIMONE (ONEGLIA CALCIO)
    • FIOCCHI MANUEL (RICCO LE RONDINI)
    • CUCURNIA NICOLO (ROMITO MAGRA 1922)
    • VICINI GIACOMO (SANTERENZINA)
    • MUKAJ BREJDI (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
    • SABALLY IBRAHIM (VADESE CALCIO 2018)
       
  • AMMONIZIONE (VIII INFR)
    • QUARTIERI TOMMASO (BORGHETTO 1968)
    • CALVINI DAVIDE (GOLFO DIANESE 1923)
    • KADRIJA HEROLIND (MALLARE)
    • CONDORELLI NICOLO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)
    • ABDELFATTAH RAMY SALAH AFIF (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
       
  • AMMONIZIONE (VII INFR)
    • HAMATI ARTUR (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
    • DIOTTO MASSIMILIANO (DEGO CALCIO)
    • FEJZILLARI XHONI (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)
    • GRECO DAVIDE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)
       
  • AMMONIZIONE (VI INFR)
    • MODESTI OMAR (ANDORA 1966)
    • PALTRINIERI SIMONE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
    • SABIA SIMONE (BORGHETTO 1968)
    • CASTI ROBERTO (COLLI 2024)
    • GROSSO GIULIO (MALLARE)
    • BONATI ALESSANDRO (ROMITO MAGRA 1922)
    • ALBANESE GABRIELE (VADESE CALCIO 2018)
    • DANNA SIMONE (VADESE CALCIO 2018)
    • TAVARONE FRANCESCO (VADESE CALCIO 2018)
    • SECCO ALESSANDRO (VADINO FOOTBALL CLUB)
       
  • AMMONIZIONE (III INFR)
    • AICARDI NICOLO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
    • BIAGIONI LUCA (BOLANESE)
    • GRANDI ALESSIO (CAMPOROSSO)
    • NEGRO FABRIZIO (CENGIO)
    • PAGANINI EDOARDO (COLLI 2024)
    • GARIBBO DAVIDE (GOLFO DIANESE 1923)
    • OLIVERI MATTEO (MALLARE)
    • COSENTINO TOMMASO (ONEGLIA CALCIO)
    • PELLEGRINO GILBERTO (ONEGLIA CALCIO)
    • BROZZO TOMMASO (RICCO LE RONDINI) 66/29
    • MAGGIANI ANDREA (RICCO LE RONDINI)
    • SOGNO ALESSANDRO (RIESE)
    • GIORDANO UMBERTO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)
    • RIZZO SONNY (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)
       
  • AMMONIZIONE (II INFR)
    • OSINAGA QUISPE JUAN PABLO (ANDORA 1966)
    • BRISELLI VITTORIO (BOLANESE)
    • RIMASSA ANDREA (BORGHETTO 1968)
    • DEL VIGO RUGGERO (BRUGNATO 1955)
    • LOPEZ MAICOL (CADIMARE CALCIO)
    • VERO GIANLUCA (DEGO CALCIO)
    • MEDA RICCARDO (IMPERIESE CALCIO)
    • SASSO SAMUELE (ONEGLIA CALCIO)
    • PESENTI DANIEL HYLMI DA (PEGLI LIDO FBC)
    • COZZOLINO VINCENZO (QUILIANO&VALLEGGIA)
    • MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS A. (RICCO LE RONDINI)
    • TEDESCHI ANDREA (ROMITO MAGRA 1922)
    • GUZZONI GIACOMO (SANTERENZINA)
    • RAFFA LUCA (VADESE CALCIO 2018)
    • PLANDO FRANCESCO (VADINO FOOTBALL CLUB)
       
  • AMMONIZIONE (I INFR)
    • AFONSO CALEFE GUSTAVO (CADIMARE CALCIO)
    • DALHOUMI BASSEM (CADIMARE CALCIO)
    • SECCAFEN ROBERTO (CENGIO)
    • COLDANI GABRIELE (F.C.LAVAGNA 2.0)
    • SPALLETTA MARIO (F.C.LAVAGNA 2.0)
    • DELLEPIANE LORENZO (PEGLI LIDO FBC)
    • DEMBELE MOUSSA (QUILIANO&VALLEGGIA)
    • PICCALUGA LORENZO (QUILIANO&VALLEGGIA)
    • GALANTI NOBIL FULVIO (RICCO LE RONDINI)
    • SCIANDRA LUCA (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
    • FABBRETTI IGOR (VADESE CALCIO 2018)

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