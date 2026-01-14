La Palestra Firpo compie 40 anni: "Il movimento resta uno strumento potente"

La Palestra Firpo di Finale Ligure festeggia quest’anno i suoi 40 anni di attività, un traguardo prestigioso che racconta non solo la longevità di una struttura sportiva, ma anche un percorso fatto di persone, evoluzione e passione per il movimento consapevole.

A ripercorrere questa storia è il titolare Pier Firpo: "Quarant’anni di palestra non sono solo numeri. Sono persone, storie, corpi che cambiano e menti che imparano ad ascoltarsi. Ho iniziato negli anni ’80, quando la palestra era soprattutto fatica, bilancieri e specchi. Venivo dal mondo della scuola e dello sport, con una convinzione chiara: il movimento è educazione, non solo allenamento. Da lì è iniziato un percorso che non si è mai fermato. In questi quarant’anni ho visto cambiare il fitness, le mode, le metodologie. Io ho scelto di cambiare insieme al tempo, senza mai perdere il centro: la persona".

"Dal body building all’aerobica, dalla preparazione atletica al lavoro posturale, fino al pilates e al benessere globale - continua Firpo - Ogni aggiornamento non per seguire una tendenza, ma per offrire risposte migliori.

La palestra Firpo è cresciuta così: con studio continuo, ascolto e percorsi personalizzati.

Qui non esistono allenamenti 'uguali per tutti', ma persone diverse, con obiettivi, età e storie diverse. Il fisico migliora quando anche la testa è coinvolta".

La palestra di via dell’Artigianato continua a essere un punto di riferimento per chi cerca non solo forma fisica, ma equilibrio e consapevolezza: "Oggi, dopo quasi 40 anni, entro in palestra con la stessa motivazione di allora. Perché il movimento resta uno strumento potente: ti rimette in equilibrio, ti dà energia, ti insegna disciplina e rispetto per te stesso. Questa non è solo la mia professione. È il mio modo di vivere" conclude il titolare della palestra finalese.