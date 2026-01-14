Qual è il miglior antinfiammatorio per il tunnel carpale?

Il miglior antinfiammatorio per il tunnel carpale dipende dalla gravità dei sintomi e dalla risposta individuale. Generalmente si utilizzano antinfiammatori non steroidei (FANS) come ibuprofene o naprossene . Tuttavia, è importante ricordare che devono essere usati solo su consiglio medico, soprattutto in presenza di altre patologie o assunzione di farmaci. In alcuni casi si può valutare anche l’uso di corticosteroidi, ma solo sotto supervisione specialistica.

Come posso sfiammare il tunnel carpale?

Per sfiammare il tunnel carpale è fondamentale combinare riposo, ghiaccio e tecniche conservative. L’applicazione di impacchi freddi per 10–15 minuti più volte al giorno può ridurre l’infiammazione. È utile anche evitare movimenti ripetitivi e utilizzare tutori notturni per mantenere una posizione neutra del polso. Inoltre, esercizi di stretching del nervo mediano possono contribuire a migliorare i sintomi.

Come curare il tunnel carpale senza intervento?

Curare il tunnel carpale senza intervento è possibile nella maggior parte dei casi, soprattutto nelle forme lievi e moderate. Tra le strategie più efficaci troviamo:

- Tutori per il polso durante il sonno

- Riduzione delle attività ripetitive

- Fisioterapia e mobilizzazione del nervo mediano

- Terapie fisiche come laser o ultrasuoni

- Antinfiammatori su indicazione medica

Che pomata usare per i dolori alle mani?

Per i dolori alle mani si possono utilizzare pomate antinfiammatorie a base di diclofenac, ketoprofene o arnica. Le creme a base di FANS sono indicate per infiammazioni articolari e tendinite, mentre l’arnica è utile per traumi lievi. Anche creme emollienti e rilassanti con ingredienti naturali possono alleviare la rigidità muscolare.













