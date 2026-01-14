Stelle nello Sport: Aperte le iscrizioni al Concorso scolastico "Il Bello dello Sport" 2026

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla 10° edizione del concorso scolastico "Il Bello dello Sport" promosso da Stelle nello Sport con il patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale per la Liguria e in partnership con il progetto Orientamenti di Regione Liguria.

Ideato nel 2017 con l’obiettivo di valorizzare i messaggi positivi legati allo sport, il Concorso è riservato agli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado di tutta la Liguria. Ogni studente può raccontare o disegnare il bello del proprio sport, spiegare cosa piace, cosa prova quando lo vive e quali emozioni gli regala.

A ogni Istituto verrà consegnato il kit con il numero di fogli richiesto per far partecipare i propri studenti. La Scuola Primaria e quella Secondaria di Primo grado che partecipano con il maggior numero di elaborati verranno premiate con due bonus del valore di 300 euro cadauno per servizi di trasporto forniti da Genovarent. Gli studenti che avranno realizzato i migliori elaborati, selezionati dalla giuria, verranno premiati sabato 23 maggio alla Festa dello Sport, nel cuore del Porto Antico di Genova!

“Quella del 2026 è la decima edizione di questo bellissimo progetto”, sottolineaCristina Cambi, coordinatrice del concorso. “Con rinnovato entusiasmo e impegno, vogliamo continuare a promuovere i valori dello sport a scuola con il fondamentale coinvolgimento dei docenti”.