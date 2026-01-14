Calcio. Nessuna sorpresa, Manuel Scalise è il nuovo tecnico della Lavagnese

Le indiscrezioni raccolte lunedì sul possibile esonero di mister Ranieri hanno trovato conferma ieri.

La Lavagnese ha sollevato il tecnico dal proprio incarico dopo la sconfitta interna contro la Cairese.

Nessuna sorpresa sul suo successore, con Manuel Scalise, ex tecnico di Caronnese, Piacenza e Sanremese subito al lavoro al Riboli in vista della trasferta di Asti.

L'annuncio:

"Diamo il benvenuto a Mister Manuel Scalise nuovo allenatore dell' U.s.d. Lavagnese 1919.

Mister Scalise dopo aver percorso da calciatore in Serie C e in serie B, palcoscenici prestigiosi come: Cosenza, Salernitana, Ascoli, Mantova, Alessandria e Lucchese, si ritaglia uno spazio importante come allenatore partendo dalle giovanili del Cosenza e procedendo cronologicamente con Borgo S. Donnino (eccellenza toscana), per poi passare al Club Milano. Vive un entusiasmante stagione in Serie D con la Caronnese (serie D - girone B) che gli aprirà le porte del professionismo, approdando in Serie C con il Piacenza nella stag. 2022/2023. Il seguito ci porta alle esperienze con Castellanzese (serie d - girone B), il non fortunato ritorno al Club Milano nella prima parte della stagione 2024-2025, dopodichè nella stessa stagione viene chiamato sulla panchina della Sanremese che brillantemente porterà fuori dalla bagarre della zona playout. Un precedente che fà ben sperare il sodalizio di via Riboli.

A Mister Manuel Scalise va il nostro più grande augurio, siamo certi che la sua esperienza e il suo carisma, saranno la scintilla necessaria per ripartire con ambizione".