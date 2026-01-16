Outdoor. Guida di mountain bike, a Finale sta per iniziare il nuovo corso

La figura della Guida di Mountain Bike sta assumendo sempre maggiore rilevanza nel panorama del cicloturismo e del cicloescursionismo. Si tratta di una professione che richiede competenze specifiche nella tecnica di guida, nella sicurezza sul percorso e nella gestione dei gruppi di escursionisti.

In Italia, l’Accademia Nazionale del Ciclismo rappresenta una delle realtà più consolidate per la formazione professionale in ambito ciclistico. Con oltre 20.000 iscritti distribuiti su tutto il territorio nazionale, l’Accademia organizza decine di corsi durante l’anno, coinvolgendo centinaia di partecipanti. La scuola offre percorsi rivolti sia agli appassionati sia agli operatori del settore, agli sportivi e agli atleti.

Il programma formativo delle Guide di Mountain Bike comprende diversi livelli di apprendimento. Gli studenti affrontano esercizi base e avanzati sulla tecnica di guida, la gestione di discese e salite impegnative, il superamento di ostacoli naturali come radici e rocce e l’interpretazione di curve e tornanti.

Una parte importante del corso è dedicata alla manutenzione della bicicletta, con lezioni teoriche e pratiche su sospensioni, ruote e interventi di emergenza, come riparazioni di catena, cambio o raggi. Il percorso prevede anche moduli su alimentazione e nutrizione, orientamento e topografia, con l’utilizzo di carte, bussola e GPS.

Infine, il programma include nozioni di organizzazione e gestione professionale: conduzione dei gruppi, pianificazione delle attività, aspetti fiscali e assicurativi, tariffe e promozione. Gli studenti ricevono indicazioni sulle collaborazioni possibili con strutture turistiche locali, tour operator e scuole.

Il prossimo Corso Nazionale Guide di Mountain Bike si terrà a Finale Ligure il 6, 7 e 8 febbraio 2026.