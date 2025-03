Calcio, Prima Categoria A. Camporosso - Baia Alassio vale il primato

La vittoria del Vadino sul Mallare nell'anticipo ha dato ulteriore pepe alla lotta per non retrocedere.

Virtus Sanremo - Oneglia assumerà ancor più significato, così come il confronto che Borghetto e Dego avranno rispettivamente contro Ospedaletti e Golfodianese.

Due match da seguire con grande attenzione, seppur è palese che le attenzioni domenicali ricadano sullo scontro al vertice tra il Camporosso e la Baia Alassio. Le prime due della classe si affronteranno in terra ponentina, in novanta minuti che potrebbero imprimere per la squadra di Sardo la svolta decisiva al campionato.

Dando uno sguardo alla Val Bormida il Cengio ospiterà l'Imperiese, l'Altarese attende invece la San Filippo Neri Yepp.