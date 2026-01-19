Kimono da Judo: come sceglierlo in base all’età e al livello

Il kimono da Judo è l’elemento distintivo di questa disciplina, simbolo di tradizione, tecnica e rispetto. Scegliere il giusto kimono è fondamentale per ogni praticante, che si tratti di un principiante, di un giovane atleta o di un judoka esperto. Ogni kimono ha caratteristiche specifiche in base al livello di esperienza e all'età del praticante. In questa guida, ti aiutiamo a capire come scegliere il kimono da Judo giusto, tenendo conto di questi fattori.

Perché è importante scegliere il giusto kimono da Judo

Il kimono da Judo non è solo un abbigliamento sportivo, ma un vero e proprio strumento che influisce sulla performance durante gli allenamenti e le competizioni. Un kimono ben scelto offre il giusto supporto, comfort e libertà di movimento, elementi essenziali per eseguire le tecniche in modo efficace. Inoltre, ogni kimono è progettato per garantire resistenza e durabilità durante gli allenamenti intensivi.

Come scegliere il kimono da Judo in base all’età

Kimono per bambini e principianti

Per i più piccoli, il kimono deve essere comodo e pratico. I modelli per bambini sono generalmente realizzati in cotone morbido e leggero, che consente una grande libertà di movimento. Inoltre, sono progettati per resistere all’usura durante le ore di allenamento, ma non devono essere troppo pesanti per non ostacolare i movimenti dei giovani atleti.

● Taglia: I kimono per bambini devono essere scelti in base all’età e alla taglia del piccolo judoka. Solitamente le taglie vanno dalla 100 (per bambini molto piccoli) alla 140.



● Peso: I kimono leggeri, che pesano intorno ai 350-450 g/m², sono ideali per i principianti, in quanto più facili da indossare e gestire.



Kimono per adolescenti e adulti principianti

Gli adolescenti e i principianti possono optare per kimono leggermente più pesanti rispetto a quelli per bambini, per supportare le tecniche di base e l’allenamento intensivo. I kimono per questa fascia di età sono generalmente più resistenti e adatti a durare nel tempo.

● Taglia: Per gli adolescenti e gli adulti principianti, le taglie vanno da 140 fino alle taglie più grandi come 160, 170, 180.



● Peso: I kimono in questa fascia di età pesano di solito tra i 450 e i 650 g/m². Sono ideali per chi sta imparando le tecniche fondamentali del Judo e ha bisogno di un abbigliamento resistente ma non eccessivamente rigido.



Kimono per judoka avanzati e competitori

Per i judoka più esperti, la scelta del kimono deve essere basata sulla qualità del materiale, sulla resistenza e sulla comodità durante le competizioni. I kimono da gara sono realizzati con materiali più spessi e resistenti, che offrono il giusto supporto durante le prese e le tecniche di lotta.

● Taglia: Per gli adulti esperti o professionisti, la scelta della taglia dipende dalla costituzione fisica e dalla vestibilità preferita. I kimono professionali sono disponibili in taglie che vanno da 180 fino a taglie più grandi, come 190 o 200.



● Peso: I kimono da competizione sono generalmente più pesanti, con un tessuto che può variare tra 650 e 950 g/m². Questi kimono sono progettati per resistere agli intensi movimenti e alle prese durante le gare.



Materiali e qualità del kimono da Judo

Il materiale del kimono è un aspetto fondamentale da considerare. I kimono da Judo sono principalmente realizzati in cotone o una combinazione di cotone e poliestere, che offre un buon equilibrio tra resistenza, traspirabilità e comfort.

● Cotone: I kimono in puro cotone sono ideali per gli allenamenti quotidiani e offrono un ottimo comfort. Sono più morbidi e comodi ma tendono a sbiadire e a restringersi nel tempo.



● Cotone/poliestere: I kimono misti sono più resistenti e meno soggetti a deformazioni. Sono perfetti per gli allenamenti intensi e le gare, garantendo una maggiore durata.



Conclusioni: come scegliere il kimono da Judo giusto

Scegliere il kimono giusto dipende dalle tue esigenze personali e dal livello di esperienza. Per i principianti, un kimono più leggero e comodo è l’ideale, mentre per i judoka avanzati e i professionisti, è fondamentale optare per un kimono più pesante e resistente, progettato per le competizioni.

Per tutti i praticanti di Judo, la scelta del kimono è importante per garantire comfort e sicurezza durante l'allenamento. Investire in un kimono da Judo di qualità ti permetterà di migliorare la tua performance e di godere appieno della pratica di questo sport.