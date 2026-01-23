Maltempo. Allerta meteo in Val Bormida prolungata fino alla notte tra sabato e domenica, week end sportivo da monitorare

Arpal ha prorogato l’allerta gialla per neve sulle Zone D (Versanti padani di Ponente) e Zone E (Versanti padani di Levante) dalle 12:00 di oggi fino alle 02:00 di domani, sabato 24 gennaio. Dopo una breve pausa, la stessa allerta sarà nuovamente in vigore dalle 18:00 alle 23:59 di domani.

La causa è una vasta depressione atlantica che sta convogliando sulla Liguria un flusso umido, con precipitazioni diffuse a partire dal pomeriggio. Le piogge saranno generalmente deboli, ma localmente moderate, con cumulate fino a valori significativi.

Per quanto riguarda le nevicate, i versanti padani saranno interessati da fenomeni diffusi, deboli o localmente moderati. La quota neve è prevista in calo fino al fondovalle su Zona D e Valle Scrivia, mentre su Aveto e Trebbia la neve cadrà tra gli 800 e i 900 metri.

I venti saranno moderati o localmente forti dai quadranti settentrionali su A orientale e B, e da est/sud-est sulla costa di C. È previsto inoltre disagio per freddo sulle Zone B. La Protezione civile invita alla massima prudenza, soprattutto sulle strade e nelle aree collinari e montane, dove la neve e le condizioni meteorologiche avverse potrebbero creare pericoli.

Nelle zone interne centrali è possibile gelicidio. Le nevicate, fino a quote medio-basse, potranno creare criticità alla viabilità, soprattutto nei fondovalle e sui tratti autostradali delle zone D ed E. Il calo delle temperature e la ventilazione favoriranno disagio fisiologico per freddo, in particolare nelle aree interne.

Domani pomeriggio e sera è prevista una nuova fase perturbata con precipitazioni diffuse e nevicate: fino a moderate nella zona D (anche a fondovalle); deboli nella zona E e nell’interno occidentale della zona B. È possibile un rinforzo dei venti sul centro regione e un aumento del moto ondoso, fino a mare molto mosso o localmente agitato sul Ponente.