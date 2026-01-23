Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Il Pietra Ligure ospiterà la Solbiatese, poi trasferta a Cuneo o Alessandria

La LND ha pubblicato il programma della prima fase del tabellone nazionale della Coppa Italia di Eccellenza.

Il Pietra Ligure è stato inserito nel raggruppamento A e, come da tradizione, la formazione ligure affronterà le rappresentanti di Lombardia e Piemonte Valle d’Aosta.

In base al sorteggio, la squadra guidata da Moraglia esordirà tra le mura amiche del “Devincenzi” contro la Solbiatese, mercoledì 11 febbraio. Successivamente entrerà in gioco la vincente del confronto tra Alessandria e Cuneo (match fissato il 4 febbraio a Vercelli), a seconda dell’esito del primo incontro.

Si profila dunque una trasferta di grande prestigio per capitan Rovere e compagni, che potrebbero scendere in campo al “Paschiero” oppure nella suggestiva cornice del “Moccagatta”.



Il programma nazionale

Gare dell’11 febbraio 2026, ore 14:30

Gruppo A

C.R. Liguria – C.R. Lombardia

(riposa C.R. Piemonte Valle d’Aosta)

Gruppo B

Vincente tra C.P.A. Trento e C.P.A. Bolzano – C.R. Friuli Venezia Giulia

(riposa C.R. Veneto)

Gruppo C

C.R. Emilia Romagna – C.R. Toscana

Gruppo E

C.R. Sardegna – C.R. Lazio

Gruppo G

C.R. Basilicata – C.R. Campania

(riposa C.R. Puglia)

Gruppo H

C.R. Calabria – C.R. Sicilia



Gare del 18 febbraio 2026, ore 14:30

Gruppo A

la gara e la Società che riposa saranno determinate dal risultato della partita dell’11 febbraio 2026

(rif. art. 10 del Regolamento della Coppa Italia Dilettanti di cui al Comunicato Ufficiale LND n. 6 del 1° luglio 2025)

Gruppo B

la gara e la Società che riposa saranno determinate dal risultato della partita dell’11 febbraio 2026

(rif. art. 10 del Regolamento della Coppa Italia Dilettanti di cui al Comunicato Ufficiale LND n. 6 del 1° luglio 2025)

Gruppo C

C.R. Toscana – CR Emilia Romagna

Gruppo D

C.R. Marche – C.R. Umbria

Gruppo E

C.R. Lazio – C.R. Sardegna

Gruppo F

C.R. Abruzzo – C.R. Molise

Gruppo G

la gara e la Società che riposa saranno determinate dal risultato della partita dell’11 febbraio 2026

(rif. art. 10 del Regolamento della Coppa Italia Dilettanti di cui al Comunicato Ufficiale LND n. 6 del 1° luglio 2025)

Gruppo H

C.R. Sicilia – C.R. Calabria



Gare del 25 febbraio 2026, ore 14:30

Gruppo A

la gara e la Società che riposa saranno determinate dal risultato delle partite dell’11 e del 18 febbraio 2026

(rif. art. 10 del Regolamento della Coppa Italia Dilettanti di cui al Comunicato Ufficiale LND n. 6 del 1° luglio 2025)

Gruppo B

la gara e la Società che riposa saranno determinate dal risultato delle partite dell’11 e del 18 febbraio 2026

(rif. art. 10 del Regolamento della Coppa Italia Dilettanti di cui al Comunicato Ufficiale LND n. 6 del 1° luglio 2025)

Gruppo D

C.R. Umbria – C.R. Marche

Gruppo F

C.R. Molise – C.R. Abruzzo

Gruppo G

la gara e la Società che riposa saranno determinate dal risultato delle partite dell’11 e del 18 febbraio 2026

(rif. art. 10 del Regolamento della Coppa Italia Dilettanti di cui al Comunicato Ufficiale LND n. 6 del 1° luglio 2025)