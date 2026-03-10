Calcio | Loano, via alla stesura del nuovo manto sintetico dell'Ellena: si avvicina il ritorno "a casa" dei rossoblù

Ha raggiunto la sua fase più attesa il cantiere per l’ammodernamento dello stadio “G. Ellena” di Loano dove, nelle scorse ore, sono iniziate ufficialmente le operazioni di stesura del nuovo manto in erba sintetica.

Dopo il completamento del sottofondo, i rotoli di ultima generazione hanno iniziato a coprire la superficie di gioco, segnando un passaggio a suo modo storico dal vecchio prato in erba naturale a una struttura omologata secondo i regolamenti "Standard" della Lnd.

Questo intervento, fondamentale per la modernizzazione dell’impianto, segue i lavori alle torri faro eseguiti negli anni precedenti e ai campetti collaterali del campo principale. Il via libera del Comune all’investimento da circa 660mila euro era arrivato con la variazione di bilancio ottenuta nell’estate 2024, quando l’Amministrazione aveva confermato l’impegno per trasformare il campo principale in una struttura all’avanguardia.

Si avvicina così, dopo una stagione lontano dalle mura amiche segnata da qualche intoppo strutturale comunque risolto, il ritorno “a casa” per la società del presidente Burastero, in quest’anno costretta all’esilio forzato sul campo del “Merlo” di Ceriale.