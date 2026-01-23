 / Calcio

23 gennaio 2026

Calcio. I colori della Nolese arrivano fino in Kenya: "Felici di aver donato un momento di gioia a questi splendidi bambini"

La Polisportiva Nolese porta i propri colori ben oltre i confini locali, regalando un gesto di solidarietà che ha attraversato continenti. Grazie al prezioso impegno di Carla Toso e Sara Pisano, la società ha fatto recapitare ai bambini del villaggio di Machaka, in Kenya, alcune tute di rappresentanza ufficiali, simbolo non solo di appartenenza sportiva ma soprattutto di vicinanza e condivisione.

Un’iniziativa che ha acceso sorrisi e curiosità tra i più piccoli, entusiasti di indossare i colori biancorossi e di sentirsi parte, anche a migliaia di chilometri di distanza, della grande famiglia nolese. La Polisportiva Nolese ha espresso profonda soddisfazione per l’operazione, sottolineando come lo sport possa diventare veicolo di amicizia, speranza e fratellanza tra popoli diversi.

«Siamo felici di aver potuto donare un momento di gioia a questi splendidi bambini – fanno sapere dalla società – e orgogliosi di aver contribuito, nel nostro piccolo, a portare un messaggio di solidarietà che supera ogni confine».

