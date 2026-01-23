 / Calcio

Calcio | 23 gennaio 2026, 13:00

Calcio, Promozione. Le designazioni per la terza di ritorno, a Trabucco Albissole - Praese

L'arbitro Paolo Trabucco

ALBISSOLE 1909 – PRAESE 1945
Arbitro: Paolo Trabucco (Chiavari)
Assistente n.1: Luca Degiovanni (Novi Ligure)
Assistente n.2: Federico Di Benedetto (Novi Ligure)
 

BAIA ALASSIO AUXILIUM – MASONE
Arbitro: Matteo Vranicich (Genova)
Assistente n.1: Christopher Canino (Albenga)
Assistente n.2: Federico Dellisola (Albenga)
 

CA DE RISSI SG – SUPERBA CALCIO 2017
Arbitro: Samuele Pietro Zunino (Genova)
Assistente n.1: Giorgio Galante (Genova)
Assistente n.2: Alexandru Frunza (Novi Ligure)
 

LEGINO 1910 – SERRA RICCO'1971
Arbitro: Luca Magaglio (Imperia)
Assistente n.1: Alessandro De Lucia (Genova)
Assistente n.2: Fabio Cannella (Genova)
 

LITTLE CLUB JAMES – CERIALE CALCIO
Arbitro: Mehmet Akif Kartal (Imperia)
Assistente n.1: Luigi Arado (Genova)
Assistente n.2: Federico Sciortino (Genova)
 

PONTELUNGO 1949 – FINALE LIGURE
Arbitro: Tommaso Miraglia (Imperia)
Assistente n.1: Giacomo Albanese (Savona)
Assistente n.2: Lorenzo Trucco (Imperia)
 

SAMPIERDARENESE – SAVONA F.B.C. 1907
Arbitro: Francesco Ponzetto (Genova)
Assistente n.1: Davide Biggi (Genova)
Assistente n.2: Giuseppe Pasquariello (Novi Ligure)

