Sicurezza intorno allo stadio Chittolina: verrà posizionata una telecamera di videosorveglianza

Un protocollo d'intesa per la gestione della videsorveglianza con telecamere di contesto nell'area interessata dal flusso di circolazione e frequentazione dello stadio Chittolina.

A firmarlo i comuni di Vado Ligure e Quiliano. In via Diaz nel comune quilianese è infatti collocato l'impianto sportivo che è di proprietà vadese.

Lo scorso 16 settembre la Questura di Savona aveva evidenziato “il persistere di una criticità, da tempo rilevata e foriera di possibili ripercussioni sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, ossia la vulnerabilità del perimetro dell’impianto di gioco in argomento rispetto ai possibili lanci, da parte di male intenzionati in transito sulla predetta Strada di Scorrimento Veloce, di oggetti o artifizi pirotecnici”, in ragione della “mancanza di idonei accorgimenti strutturali volti a frapporre un ostacolo adeguato a trattenere i corpi contundenti o ad evitare che questi raggiungano gli spalti o il terreno di gioco”, con conseguente richiesta “di valutare l’adozione di idonee misure strutturali per eliminare la problematica segnalata, nonché, ove possibile, anche a fini deterrenti, l’installazione di un sistema di videosorveglianza lungo il tratto interessato”.

Per quello il 30 settembre e il 31 ottobre 2025, il Sindaco di Vado Ligure Fabio Girardi aveva fornito alla Questura le delucidazioni che, in particolare, prevedono il posizionamento, ad integrazione dell’impianto di videosorveglianza per lettura targhe già presente, di una telecamera di contesto che possa inquadrare il perimetro dell’impianto sportivo, nonostante il tratto stradale monitorato sia di pertinenza del omune di Quiliano.

Il protocollo d'intesa ha quindi come obiettivo l’attivazione delle telecamere e i servizi di videosorveglianza attinenti alle aree prospicienti lo stadio, a cura del comando della polizia locale di Vado Ligure, con lo scopo di rendere più efficace, dal punto di vista operativo, l’attività di controllo, sia ai fini preventivi, sia ai fini repressivi di ogni forma di illegalità, sia per quanto riguarda le attività di pubblica sicurezza correlate all’espletamento degli eventi sportivi e non all’interno dell'impianto e nelle aree limitrofe e di un eventuale monitoraggio della mobilità e del traffico veicolare sul territorio.

Il protocollo di intesa avrà una durata di 10 anni successivi al collaudo del sistema ed al suo avvio, rinnovabile tramite un accordo tra i comuni.