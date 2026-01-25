Calcio, Albissole. Cattardico pompiere dopo il +7 sulla Praese: "Chi pensa che abbiamo vinto il campionato da martedì può rimanere a casa... (VIDEO)

 / Calcio

Calcio, Albissole. Cattardico pompiere dopo il +7 sulla Praese: &quot;Chi pensa che abbiamo vinto il campionato da martedì può rimanere a casa... (VIDEO)

Tre gol alla diretta concorrente per la corsa al primato possono rappresentare un segnale netto al campionato, eppure Cristian Cattardico mantiene giustamente ancora i piedi a terra.

Quel che è certo è che l'Albissole, anche dopo il 3-0 alla Praese, continuano a trasmettere quelle sensazioni già viste ai tempi della San Francesco Loano, con una squadra tanto capace di soffrire, quanto di esprimere le proprie qualità.

L'attenzione però dovrà rimanere massimale anche nelle prossime settimane, per limitare le possibilità di recupero delle avversarie.

