25 gennaio 2026

Calcio, Eccellenza. Busalla - Millesimo si gioca, intriga Pietra - Carcarese. Obiettivo punti per il Loano contro il Campomorone

Il meteo ha lasciato in sospeso fino alle prime ore della mattinata la regolare disputa di Busalla - Millesimo, ma la capolista scenderà regolarmente in campo sul terreno dei genovesi.

La perturbazione notturna non ha lasciato particolari strascichi, tanto che i valbormidesi sono ormai prossimi a raggiungere il campo da gioco.

Una trasferta sulla carta insidiosa per Totaro e compagni, ma la volontà è di dar seguito alla larga vittoria contro l'Athletic.

Un auspicio presente nella testa anche del Pietra, dopo la goleada al Golfo Paradiso. Alle 15:00 il Devincenzi sarà teatro del derby provinciale con la Carcarese, con i biancorossireduci dalla sofferta vittoria contro la San Francesco Loano.

I rossoblu, al Merlo, ospiteranno infine il Campomorone. L'obiettivo è di ripetere la prestazione vista al Corrent con una buona dose di concretezza sotto porta in più.

