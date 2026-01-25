Calcio, Promozione. Albissole - Praese vale già mezzo campionato, test Sampierdarenese per il Savona

La ritualità delle dichiarazioni post partita non ha sorpreso, ma l'importanza dell'esito di Albissole - Praese è ben presente all'interno di entrambi gli spogliatoi.

I ceramisti arrivano al confronto diretto contro i verdi con quattro lunghezze di vantaggio, motivo per cui una vittoria interna al Faraggiana garantirebbe una buona ipoteca sul campionato a favore della squadra di Cattardico.

Ben ha fatto però il tecnico a sottolineare i fattori di forza degli avversari (bomber Falsini in primis), comunque capaci di viaggiare a una media di ben oltre due punti a partita. Gara aperta quindi a ogni esito.

Al Riva Pontelungo - Finale metterà in campo punti preziosi: gli ingauni tenteranno di riavvicinarsi alla zona playoff, mentre i giallorossi, freschi di successo sul Little Club, vogliono staccarsi definitivamente dai gorghi della bassa classifica.

Il Savona tenta il rilancio su un campo non amico come quello della Sampierdarenese; un trittico genovese si prospetta infine per Legino, Ceriale e Baia Alassio. Turno interno per vespe e pirati, attesi da Masone e Serra Riccò, mentre i biancoblu di Mambrin faranno visita proprio al Little.