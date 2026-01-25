Calcio, Promozione. L’Albissole annienta la Praese: tris di forza della capolista

ALBISSOLE - PRAESE 3-0 (26’ Vierci, 71’ Macagno, 80’ Barisone)
Finisce qui l’Albissole fa suo il big match
93’ Esce capitan Diana, entra D’Aliesio
Saranno quattro i minuti di recupero
85’ Un cambio per parte, i ceramisti inseriscono Bonanni per Vierci, gli ospiti Giavarra per Chiarabini A.
80’ LA CHIUDE L’ALBISSOLE! Angolo in mezzo e colpo di testa sul secondo palo di Barisone che mette i titoli di coda al match
79’ Esce capitan Raso, entra Sacchi
78’ Lascia il campo Macagno, entra Cuka
75’ Primo giallo anche per i ceramisti all’indirizzo di Favorito
74’ Genovesi nervosi, ammonito Canovi
73’ TRAVERSA ALBISSOLE! Ancora Macagno su punizione, questa volta scheggia la parte alta del montante superiore. Negli ospiti fa il suo ingresso in campo Serra Sanchez che prende il posto di Raso A.
71’ RADDOPPIO DELL’ALBISSOLE! Punizione magistrale di Macagno che inganna il portiere, calcia sul suo palo e fa esplodere di gioia i suoi!
65’ Il secondo ammonito del match é Giorgi. Nel mentre lascia il campo Chiarabini M. ed entra Incerti
53’ Doppio cambio per l’Albissole: escono Dorno ed Invernizzi, entrano Moscatelli e Amenduni
50’ Spinge la Praese a caccia pari, Albissole riversata nella propria metà campo
47’ Veloce ripartenza dei padroni di casa, Chiarlone serve sulla sinistra Macagno che però conclude sull’esterno della rete
46’ Inizia il secondo tempo, nessun cambio per le due squadre
SECONDO TEMPO
Sul corner finale in favore dei padroni di casa termina la prima frazione, Praese più propositiva in avanti, ma in vantaggio c’è l’Albissole
Un minuto di recupero prima dell’intervallo
43’ OCCASIONE PER LA PRAESE! Pastorino para ma la palla carambola dalle parti di Falsini che però non ha la prontezza di girare in rete
35’ Conclusione di Canovi completamente fuori misura
26’ ALBISSOLE IN VANTAGGIO! Vierci lanciato a rete si presenta davanti al portiere genovese e scarica in rete per l’1 a 0 ceramista
25’ Ci prova dalla distanza Invernizzi, facile tra le braccia di Parodi
22’ Primo giallo del match all’indirizzo di De Simone
19’ Sull’angolo che ne segue ci prova in rovesciata Barisone con scarso successo
18’ Prima occasione del match, Macagno vince in rimpallo entra in area e serve a rimorchio Vierci ma é Raso M. a murare con il corpo
10’ Gara ancora bloccata, più propositiva la formazione genovese
1’ Inizia la sfida, padroni di casa in completo grigio, ospiti in verde con banda centrale bianca
PRIMO TEMPO
Occhi puntati al "Faraggiana" di Albissola Marina, i padroni di casa dell'Albissole ospitano la Praese nella super sfida che illumina questa 18° giornata del campionato di Promozione. La capolista ospita la prima inseguitrice, solo 4 i punti che separano le due squadre ma ancora tante giornate ancora da giocare. Non si deciderà certamente oggi la stagione, ma importanti indicazioni potrebbero comunque arrivare.
ALBISSOLE: D. Pastorino, L. Barisone, A. De Cerchi, L. Chiarlone, P. Favorito, T. Basso, G. Vierci, F. Dorno, A. Diana, M. Macagno, A. Invernizzi
A disposizione: N. Negro, F. Minuto, D. Damonte, N. Apicella, R. Moscatelli, F. D'Aliesio, M. Amenduni, F. Bonanni, L. Cuka
All: Cattardico Cristian
PRAESE: A. Parodi, M. Raso, F. Giorgi, C. Canovi, A. Raso, A. De Simone, A. Chiarabini, A. Fiorucci, F. Falsini, D. Canovi, M. Chiarabini
A disposizione: A. Massone, L. Eranio, M. Trucco, M. Serra Sánchez, N. Di Gennaro, M. Chiriaco, M. Incerti, G. Sacchi, T. Giavarra
All: Tedone Matteo
ARBITRO: P. Trabucco
ASSISTENTI: L. Degiovanni, F. Di Benedetto