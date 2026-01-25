Calcio, Promozione. L’Albissole annienta la Praese: tris di forza della capolista

ALBISSOLE - PRAESE 3-0 (26’ Vierci, 71’ Macagno, 80’ Barisone)

Finisce qui l’Albissole fa suo il big match

93’ Esce capitan Diana, entra D’Aliesio

Saranno quattro i minuti di recupero

85’ Un cambio per parte, i ceramisti inseriscono Bonanni per Vierci, gli ospiti Giavarra per Chiarabini A.

80’ LA CHIUDE L’ALBISSOLE! Angolo in mezzo e colpo di testa sul secondo palo di Barisone che mette i titoli di coda al match

79’ Esce capitan Raso, entra Sacchi

78’ Lascia il campo Macagno, entra Cuka

75’ Primo giallo anche per i ceramisti all’indirizzo di Favorito

74’ Genovesi nervosi, ammonito Canovi

73’ TRAVERSA ALBISSOLE! Ancora Macagno su punizione, questa volta scheggia la parte alta del montante superiore. Negli ospiti fa il suo ingresso in campo Serra Sanchez che prende il posto di Raso A.

71’ RADDOPPIO DELL’ALBISSOLE! Punizione magistrale di Macagno che inganna il portiere, calcia sul suo palo e fa esplodere di gioia i suoi!

65’ Il secondo ammonito del match é Giorgi. Nel mentre lascia il campo Chiarabini M. ed entra Incerti

53’ Doppio cambio per l’Albissole: escono Dorno ed Invernizzi, entrano Moscatelli e Amenduni

50’ Spinge la Praese a caccia pari, Albissole riversata nella propria metà campo

47’ Veloce ripartenza dei padroni di casa, Chiarlone serve sulla sinistra Macagno che però conclude sull’esterno della rete

46’ Inizia il secondo tempo, nessun cambio per le due squadre

SECONDO TEMPO

Sul corner finale in favore dei padroni di casa termina la prima frazione, Praese più propositiva in avanti, ma in vantaggio c’è l’Albissole

Un minuto di recupero prima dell’intervallo

43’ OCCASIONE PER LA PRAESE! Pastorino para ma la palla carambola dalle parti di Falsini che però non ha la prontezza di girare in rete

35’ Conclusione di Canovi completamente fuori misura

26’ ALBISSOLE IN VANTAGGIO! Vierci lanciato a rete si presenta davanti al portiere genovese e scarica in rete per l’1 a 0 ceramista

25’ Ci prova dalla distanza Invernizzi, facile tra le braccia di Parodi

22’ Primo giallo del match all’indirizzo di De Simone

19’ Sull’angolo che ne segue ci prova in rovesciata Barisone con scarso successo

18’ Prima occasione del match, Macagno vince in rimpallo entra in area e serve a rimorchio Vierci ma é Raso M. a murare con il corpo

10’ Gara ancora bloccata, più propositiva la formazione genovese

1’ Inizia la sfida, padroni di casa in completo grigio, ospiti in verde con banda centrale bianca

PRIMO TEMPO

Occhi puntati al "Faraggiana" di Albissola Marina, i padroni di casa dell'Albissole ospitano la Praese nella super sfida che illumina questa 18° giornata del campionato di Promozione. La capolista ospita la prima inseguitrice, solo 4 i punti che separano le due squadre ma ancora tante giornate ancora da giocare. Non si deciderà certamente oggi la stagione, ma importanti indicazioni potrebbero comunque arrivare.

ALBISSOLE: D. Pastorino, L. Barisone, A. De Cerchi, L. Chiarlone, P. Favorito, T. Basso, G. Vierci, F. Dorno, A. Diana, M. Macagno, A. Invernizzi

A disposizione: N. Negro, F. Minuto, D. Damonte, N. Apicella, R. Moscatelli, F. D'Aliesio, M. Amenduni, F. Bonanni, L. Cuka

All: Cattardico Cristian



PRAESE: A. Parodi, M. Raso, F. Giorgi, C. Canovi, A. Raso, A. De Simone, A. Chiarabini, A. Fiorucci, F. Falsini, D. Canovi, M. Chiarabini

A disposizione: A. Massone, L. Eranio, M. Trucco, M. Serra Sánchez, N. Di Gennaro, M. Chiriaco, M. Incerti, G. Sacchi, T. Giavarra

All: Tedone Matteo



ARBITRO: P. Trabucco

ASSISTENTI: L. Degiovanni, F. Di Benedetto