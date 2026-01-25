Calcio, Serie D. Il Chittolina chiama il derby tra Vado e Celle Varazze, la Cairese punta a un successo di prestigio contro il Varese

E' la domenica dell'amarcord a Vado per Edoardo Capra e Luca Donaggio, ma al fischio d'inizio tutte le attenzioni si concentreranno sulla posta messa in palio nel derby contro il Celle Varazze.
I rossoblu devono continuare a mietere punti, per riuscire tenere il passo del Ligorna, sperando in un regalo del Derthona di Buttu impegnato alle 15:00 contro la squadra di mister Pastorino.
I ragazzi di Mario Pisano proveranno a sfruttare l'onda lunga dopo il successo contro il Gozzano, memori anche della buona prestazione nella gara di andata. Lo spartito tattico potrebbe però presenarsi inevitabilmente diverso dopo il passaggio di testimone da Roselli a Sesia.
Allo scalpo d'alta classifica punta anche la Cairese, dopo la recente serie di sette risultati utili consecutivi. Il Varese dovrà reagire dopo il ko interno contro il Sestri Levante, ma la compattezza delle ultime settimane potrà rappresentare la carta in più a favore dei valbormidesi.