"L'amore non conosce lividi": dal 14 marzo un corso di autodifesa a Laigueglia insieme alla Polisportiva

“L’amore non conosce lividi”. Con questo titolo provocatorio, l'ASD Polisportiva Laigueglia organizza un corso di difesa personale dedicato soprattutto al pubblico femminile di tutte le età.

Il corso inizierà con la prima lezione gratuita aperta a tutti gli interessati, venerdì 14 marzo dalle ore 19:30 alle 21:00, presso la palestra in via dei Cha, e avrà una durata di 10 lezioni con i tecnici FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) specializzati nel metodo MGA (Metodo Globale di Autodifesa). Questo metodo deriva da diverse discipline di combattimento tra cui Judo, Ju Jitsu, Karate e Lotta ed è un sistema integrato che nasce per offrire ai cittadini che non praticano arti marziali un modo in primis per prevenire, ma anche per contrastare le aggressioni e limitarne i danni, pertanto adatto a tutti.

In occasione della prima lezione è previsto l’intervento di una Psicologa, che fornirà maggiori dettagli sugli aspetti psicologici legati alle aggressioni e violenze.

Per maggiori info e prenotazioni è possibile contattare Andrea al numero 3485623280 e Gaia al numero 3383631460.